Béisbol Juvenil 2026 | Esto fue lo mejor de la jornada del martes 13 de enero en el campeonato nacional

Panamá/La emoción del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros continuó este martes 13 de enero con una jornada cargada de resultados contundentes, actuaciones individuales sobresalientes y una gran respuesta de la afición en los distintos estadios del país.

Jugador del Día

El reconocimiento de la noche fue para Néstor Ramos, pelotero de la novena de Darién, quien fue pieza clave en el triunfo de su equipo sobre Veraguas en el Estadio de Metetí.

Ramos tuvo una destacada actuación ofensiva al irse de 3-2, con 2 carreras anotadas y 2 remolcadas, liderando la producción de su equipo en un partido de alta importancia para los darienitas, que se impusieron con marcador de 8-2.

Equipo del Día

El galardón al Equipo del Día fue para Los Santos, que mostró un dominio total ante los Correcaminos de Colón, al vencerlos de forma categórica 12-1, en un encuentro que finalizó en siete episodios.

La novena santeña conectó 13 imparables, jugó una defensa impecable sin cometer errores y contó con una sólida labor colectiva que marcó la diferencia desde los primeros episodios.

Fanaticada del Día

La Fanaticada del Día también fue para Los Santos, cuya afición volvió a hacerse sentir con gran entusiasmo en el Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández. El respaldo desde las gradas fue constante y se convirtió en un factor anímico importante durante la contundente victoria sobre Colón, en un partido con excelente ambiente familiar y deportivo.

Resultados de la jornada – martes 13 de enero

Bocas del Toro 0-5 Panamá Oeste

Veraguas 2-8 Darién

Colón 1-12 Los Santos (finalizado en 7 episodios)

(finalizado en 7 episodios) Chiriquí Occidente 0-9 Coclé

Herrera vs Panamá Este (pospuesto)

(pospuesto) Chiriquí 5-3 Panamá Metro (finalizado en 12 episodios)

Próximos partidos – Jornada 11 (miércoles 14 de enero)

La jornada 11 del Béisbol Juvenil 2026 se disputará este miércoles 14 de enero con los siguientes encuentros:

Chiriquí vs Panamá Oeste – Estadio Mariano Rivera ( Transmite TVMAX )

– Estadio Mariano Rivera ( ) Bocas del Toro vs Coclé – Estadio José Antonio Remón Cantera

– Estadio José Antonio Remón Cantera Chiriquí Occidente vs Panamá Metro – Estadio Juan Demóstenes Arosemena

– Estadio Juan Demóstenes Arosemena Herrera vs Colón – Estadio Justino Salinas

– Estadio Justino Salinas Los Santos vs Darién – Estadio de Metetí

– Estadio de Metetí Veraguas vs Panamá Este – Estadio José De La Luz Thompson

Con información de Fedebeis

