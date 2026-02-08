Béisbol Juvenil 2026 calendario, precios de entrada para estas semifinales del campeonato nacional

Panamá Metro vs Panamá Oeste EN VIVO por TVMAX este lunes 9 de febrero desde las 7pm por las pantallas de TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La emoción del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, entra en su etapa más determinante. La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) dio a conocer este mediodía el calendario oficial de la Ronda Semifinal, instancia que definirá a los dos equipos que disputarán la gran final del torneo dedicado a las leyendas Darío Agrazal, Benjamín Salamín y David Rivas.

Con estadios históricos, rivalidades marcadas y jóvenes talentos buscando dejar huella, el campeonato se encamina hacia jornadas de alto voltaje, donde cada lanzamiento y cada turno al bate pueden marcar la diferencia.

Inicio de las semifinales: doble cartelera este lunes

La Serie Semifinal arrancará este lunes con dos compromisos simultáneos programados para las 7:00 p.m., en escenarios tradicionales del béisbol panameño.

En el estadio Mariano Rivera, Panamá Metro visitará a Panamá Oeste, en una serie que promete intensidad desde el primer juego, con dos novenas que han mostrado profundidad tanto en ofensiva como en el pitcheo.

Mientras tanto, en el Remón Cantera de Aguadulce, Coclé recibirá a Chiriquí, en otro duelo de alto calibre entre equipos con historia y tradición en el béisbol juvenil. Este enfrentamiento anticipa partidos cerrados, donde el manejo del cuerpo de lanzadores será clave.

Calendario ajustado y sin pausas

La acción continuará el martes 10, nuevamente con los mismos rivales y en los mismos escenarios, manteniendo el ritmo competitivo y la presión sobre los cuerpos técnicos y jugadores. Los encuentros volverán a iniciar desde las 7:00 p.m.

La serie semifinal se disputará sin días de descanso, elevando el nivel de exigencia física y mental. Para el miércoles y jueves, la competencia se trasladará de sede:

Panamá Oeste visitará a Panamá Metro en el estadio Rod Carew .

visitará a en el . Coclé hará lo propio ante Chiriquí en el estadio Kenny Serracín, en David.

Ambos partidos también están fijados para iniciar a las 7:00 p.m., en jornadas que podrían ser decisivas para definir el rumbo de las series.

Receso por Carnavales y reanudación

La FEDEBEIS informó que para el viernes habrá receso por los Carnavales, una pausa que podría resultar estratégica para los equipos en cuanto a recuperación y ajustes tácticos.

Las actividades del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 se reanudarán el viernes 20 de febrero, fecha en la que las semifinales entrarán en su tramo final, con la clasificación a la gran final en juego.

FEDEBEIS anuncia precios de entradas

En paralelo al calendario, la Federación Panameña de Béisbol oficializó los precios de las entradas para la Serie Semifinal, buscando facilitar el acceso de los fanáticos a los estadios y fomentar el respaldo al talento juvenil.

Los costos establecidos son los siguientes:

Entrada General : $5.00

: Jubilados y niños : $2.50

: Niños hasta 5 años: Gratis

La FEDEBEIS reiteró su invitación a la afición para que asista a los estadios y sea parte de una fase decisiva que promete emociones, buen béisbol y el surgimiento de nuevas figuras del deporte nacional.

El sueño de la final está en marcha

Con el calendario definido y las semifinales listas para iniciar, el Béisbol Juvenil panameño vive días clave. Cuatro equipos, dos boletos a la final y una copa en juego marcan el camino de un torneo que continúa honrando la historia y el futuro del deporte nacional.

