Béisbol Juvenil 2026 | Conoce a las novenas que ya clasificaron a semifinales en el campeonato nacional

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros ya comienza a tomar forma en su recta final, luego de quedar definidos tres de los cuatro equipos clasificados a las semifinales, tras intensas series en la Ronda de Ocho.

Hasta el momento, Coclé, Panamá Oeste y Chiriquí aseguraron su boleto a la siguiente fase. El conjunto coclesano logró su clasificación tras eliminar a Chiriquí Occidente, mientras que Panamá Oeste hizo lo propio al dejar fuera a Herrera. Por su parte, Chiriquí selló su pase este viernes luego de vencer a Los Santos, cerrando una serie muy disputada.

El cuarto semifinalista saldrá esta noche cuando se dispute el Juego 6 de la serie entre Panamá Este y Panamá Metro, una llave que dominan los metrillos 3-2. El ganador de esta confrontación completará el cuadro semifinal del certamen juvenil.

A través de un comunicado oficial, la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) informó que la Serie Semifinal 2026 estaría iniciando este lunes 9 de febrero, tras concretarse la clasificación de Chiriquí en el cierre de la Serie de Ocho ante Los Santos.

La primera llave confirmada será la que enfrente a Coclé vs Chiriquí, serie que arrancará el lunes 9 de febrero a las 7:00 p.m. en el Estadio Remón Cantera. El segundo juego se disputará el martes 10 de febrero, en el mismo escenario y horario. Posteriormente, la serie se trasladará al Estadio Kenny Serracín de David, donde se jugarán los encuentros del miércoles 11 y jueves 12 de febrero, ambos desde las 7:00 p.m.

En cuanto a la serie de Panamá Oeste, su rival aún está por definirse entre Panamá Metro y Panamá Este. De finalizar esa serie el sábado, la semifinal arrancaría el mismo lunes. En caso de extenderse hasta el domingo, la llave comenzaría el martes, manteniendo el formato de dos juegos consecutivos en cada sede.

FEDEBEIS también confirmó que los sorteos de refuerzos están programados para el domingo a las 10:00 a.m., o bien al finalizar la jornada dominical, dependiendo del desenlace de las series pendientes.

Finalmente, tras la disputa de los cuatro primeros partidos de las semifinales, el campeonato entrará en un receso por las fiestas del Carnaval, reanudando la acción el viernes 20 de febrero, ya con las series en una etapa decisiva rumbo a la gran final del Béisbol Juvenil 2026.

