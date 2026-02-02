Béisbol Juvenil: Conoce a los abridores para los juegos de hoy lunes 2 de febrero

Sintoniza el tercer partido de la serie entre Panamá Oeste y Herrera, el martes 3 de febrero a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros continúa este lunes 2 de febrero con dos duelos clave en la Ronda de Ocho, donde los lanzadores abridores serán protagonistas en una jornada que puede marcar el rumbo de ambas series.

En el enfrentamiento entre Coclé vs Chiriquí Occidente, la Leña Roja de Coclé apostará por el brazo zurdo de Christian González, un lanzador que ha mostrado control y temple en momentos de presión. Por su parte, Chiriquí Occidente enviará al montículo al derecho Darvin Santos, quien buscará frenar a una ofensiva coclesana que ha sido constante en los primeros dos juegos de la serie.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 resultado| Panamá Metro le repite la dosis a los 'Potros' de Panamá Este en la Ronda de Ocho

Este duelo se presenta como una oportunidad para que Coclé intente ampliar su ventaja, ya que actualmente lidera la serie 2-0. En el Juego 1, los coclesanos se impusieron con autoridad 10-0 en siete episodios, mientras que en el Juego 2 lograron un ajustado triunfo 5-4, demostrando capacidad para ganar tanto con contundencia como en partidos cerrados.

En la otra llave de la jornada, Chiriquí vs Los Santos, el abridor por los chiricanos será el derecho Johan Camarena, quien ha sido una pieza clave en la rotación del equipo del Valle de la Luna. Del lado santeño, el encargado de abrir será el derecho Jahir Díaz, con la misión de mantener con vida a su novena en una serie que también marcha 2-0 a favor de Chiriquí.

Los chiricanos han mostrado solidez en ambos costados del juego, ganando el Juego 1 por 4-1 y el Juego 2 por 6-1, lo que los coloca a un paso de tomar una ventaja decisiva en la serie.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 resultado| Herrera vs Panamá Oeste: 'Vaqueros' emparejan la contienda en un infartante segundo juego

Estado de las Series – Ronda de Ocho

(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera

Serie empatada 1-1

Juego 1: Herrera 4-3 Panamá Oeste

Juego 2: Herrera 2-3 Panamá Oeste (10 episodios)

(4) Panamá Metro vs (5) Panamá Este

Panamá Metro lidera 2-0

Juego 1: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

Juego 2: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

Coclé lidera 2-0

(3) Chiriquí vs (6) Los Santos

Chiriquí lidera 2-0

Con estas series en pleno desarrollo, la jornada de hoy en la Copa Caja de Ahorros promete emociones, duelos de pitcheo y la posibilidad de que algunos equipos comiencen a encaminar su clasificación a las semifinales del Béisbol Juvenil 2026.

Otras noticias: Béisbol Juvenil calendario | Conoce los juegos que transmitirá TVMAX en esta ronda de ocho