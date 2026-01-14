EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Chiriquí vs Panamá Oeste: partido de la jornada 11 del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Panamá Oeste expone su condición de líder invicto del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil al enfrentar a Chiriquí en un partido que se realiza en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera y que se puede ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones de ese partido fueron anunciadas y a continuación las damos a conocer.

Los 'Vaqueros' de Oeste tienen marca de 10 victorias sin derrotas por lo que están ante la posibilidad de acercarse a la clasificación en la Ronda de Ocho con un triunfo sobre los chiricanos en la jornada 11 la que marca la mitad del calendario en la fase regular.

Por su parte, los chiricanos tratarán de mantener el ritmo y frenar a Panamá Oeste. Después de fajarse ante Panamá Metro y vencerlo en 12 entrada, los del Valle de la Luna confían en sumar su séptima victoria y afianzar su camino a la clasificación.

Sigue las acciones de este juego a través de este minuto a minuto en el que también daremos informes de los otros cinco juegos programados para esta fecha, que son:

Bocas del Toro vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Chiriquí Occidente vs Panamá Metro (Estadio Juan Demóstenes Arosemena)

Herrera vs Colón (Estadio Justino Salinas)

Los Santos vs Darién (Estadio de Metetí)

Veraguas vs Panamá Este (Estadio José De La Luz Thompson)

Jornada anterior

Bocas del Toro 0-5 Panamá Oeste

Los 'Vaqueros' de Oeste alcanzan su décimo triunfo en igual cantidad de presentaciones al imponerse a los 'Tortugueros' bocatoreños en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Edward Moreno toleró cuatro imparables, propinó siete ponches y otorgó cuatro bases por bolas para ser el lanzador ganador. La derrota la cargó Omar Yáñez.

Luis Aranda conectó dos hits en cuatro turnos y anotó dos carreras por Panamá Oeste. Jean Rodríguez de 4-2 con una anotada y Rodolfo Smith de 4-2.

Por Bocas del Toro, Emanuel Davis de 4-3. Jael Escobar de 4-2 y Jeismar Chin de 1-1.

Veraguas 2-8 Darién

Las 'Harpías' darienitas superaron a los 'Indios' veragüenses en el Estadio de Metetí.

Darién abrió su camino al triunfo con cuatro carreras en la parte baja del cuarto episodio.

Ariel Cárdenas se apuntó el triunfo tras una faena de siete entradas en las que permitió seis inatrapables y dos carreras, dio cinco ponches y una base por bola. El descalabro fue para José Martínez.

Eliasib Fernández bateó de 3-2 con dos carreras anotadas por Darién. Néstor Ramos de 5-3 con una anotada y dos remolcadas, Jensual Guizado de 4-2 con tres anotadas y Carlos Burac de 3-2 con una anotadas y dos impulsadas.

Por Veraguas, Cristian Rodríguez de 4-2 con una carrera anotada. Eliécer Almanza de 2-1 con una anotada, Jason Mendoza y José Vásquez de 3-1 cada uno.

Colón 1-12 Los Santos (Finalizado en 7 episodios)

Los santeños regresaron a su casa, el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas y superaron a los colonenses por abultamiento de carreras en siete episodios.

Brandy Mendoza lanzó las siete entradas del partido y se acreditó el triunfo. Durante su estancia en el montículo, permitió cuatro imparables y una carrera, dio nueve ponches y cuatro bases por bolas. El serpentinero derrotado fue Frank Lobo.

Edgar Frías conectó de 4-3 con dos carreras anotadas y una empujada por Los Santos. Darian García de 4-2 con dos anotadas y tres remolcadas y José Palomino de 2-2 con una anotada y una impulsada.

Por Colón, Anastacio Araúz de 3-2. Josué Salazar y César De León de 1-1 cada uno.

Chiriquí Occidente 0-9 Coclé

Cuatro carreras, en la parte baja del primer episodio, encendieron la llama para la 'Leña Roja' coclesana que se impuso a los occidentales por blanqueada en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Joiser González lanzó siete entradas en las que toleró cinco incogibles, dio cuatro ponches y una base por bola lo que le valió para llevarse el triunfo. Jesús González se quedó con la derrota.

Jaime Escudero pegó de 4-2 anotó dos carreras y empujó dos por Coclé. Aníbal Sánchez de 4-2 con una anotada y una impulsada, Jeykol De León de 2-1 con una anotada y dos impulsadas y Ricardo Acosta de 3-1 con una anotada y dos remolcadas.

Por Chiriquí Occidente, Jeremy Gómez de 3-1. Jonathan Ramos, Jesús Arosemena, Manuel Víquez, Walter Moreno y Joshua Cedeño de 2-1 cada uno.

Herrera vs Panamá Este (pospuesto)

El juego que debían realizar los equipos de Herrera y Panamá Este, en el estadio José De La Luz Thompson de Chepo, fue pospuesto por lluvia.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) anunciará la nueva fecha del cotejo en los próximos días.

En un partido transmitido por TVMAX, el elenco chiricano necesitó de 12 episodios para vencer al colectivo metropolitano, por 5 carreras a 3, en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.

Joans Montenegro trabajó tres entradas en las que recibió un imparable y una carrera, propinó un ponche y una base por bola para apuntarse el triunfo. La derrota fue para el lanzador Dustin Pitti.

Edwin Gómez conectó un hit en tres turnos y anotó una carrera por Chiriquí