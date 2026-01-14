Béisbol Juvenil 2026 | Chiriquí vs Panamá Oeste datos estadísticos de ambas novenas

Sintoniza el partido Chiriquí vs Panamá Oeste, el miércoles 14 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Este miércoles 14 de enero, el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros se viste de gala para un enfrentamiento que promete chispas en el diamante.

Los equipos de Chiriquí y Panamá Oeste llegan a esta jornada con artillería pesada y un cuerpo de lanzadores que ha demostrado dominio absoluto en lo que va del certamen.

La ofensiva: El "Poder del Oeste" frente a la "Garra Chiricana"

Si analizamos el cajón de bateo, los "Vaqueros" de Panamá Oeste presentan números que asustan a cualquier lanzador. La ofensiva está comandada por el encendido Luis Aranda, quien ostenta un impresionante promedio de .475, con 19 imparables y un liderato absoluto en remolcadas con 15 carreras empujadas (CE). No se queda atrás Mildner Nieto, quien batea para .471 y ha anotado 14 carreras, demostrando ser una pesadilla en las bases.

Por su parte, la tropa chiricana confía en la consistencia de Eladio Adames, quien lidera al equipo con un promedio de .381 y un alto porcentaje de llegada a base (OBP) de .567. Aunque el promedio colectivo parece más discreto que el de su rival, cuentan con bateadores oportunos como Alexis Quintero, líder en hits del equipo con 9, y Jayko Medina, quien ha sabido remolcar 8 carreras en momentos clave.

Guerra de estrategias desde el montículo

El duelo de pitcheo será de pronóstico reservado. Chiriquí cuenta con el brazo de hierro de Johan Camarena, quien registra un récord de 2 victorias sin derrotas, una efectividad de 1.61 y ha recetado 10 ponches. Además, tienen en el bullpen a Jaffeth Flores, un "comemúsculos" que ha abanicado a 17 bateadores en 11 entradas, manteniendo una minúscula efectividad de 0.82. Para cerrar la puerta, los chiricanos tienen al seguro de vida Joans Montenegro, quien tiene 3 juegos salvados y una efectividad impecable de 0.00.

Panamá Oeste responde con una rotación que parece infranqueable. Destacan los brazos de Abel Rodríguez y Johamir Cortés, ambos con una efectividad inmaculada de 0.00 en 8.1 y 9.0 entradas respectivamente. Rodríguez ha sido particularmente dominante, logrando 14 ponches en su corto pero efectivo paso por la loma. También cuentan con la solvencia de Alberto Gómez, quien suma 14 ponches y una sólida efectividad de 1.62.

Claves del partido

• Dominio vs. Explosividad: El reto para los lanzadores de Chiriquí será contener a la dupla Aranda-Nieto, que está bateando casi para .500.

• Control de las bases: Chiriquí deberá aprovechar la paciencia de bateadores como Abdiel Hernández, quien ha negociado 10 bases por bolas, para congestionar las almohadillas.

• Duelo de Bullpens: Si el juego llega cerrado a las últimas entradas, el enfrentamiento entre el cerrador chiricano Montenegro (3 salvados) y la profundidad del pitcheo del Oeste definirá el rumbo del encuentro.

