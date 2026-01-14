Contenido Exclusivo: Arte y deporte al rescate de la juventud

El llamado es claro: invertir tiempo en arte, música y deporte es una acción preventiva frente a la obesidad, los problemas de salud mental y la violencia que afectan a los niños, niñas y adolescentes en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/En vacaciones, el tiempo libre puede ser una oportunidad o un riesgo, si no se orienta bien.

Hoy vemos cómo el arte, la música, el deporte y el contacto con la naturaleza se convierten en herramientas que fortalecen el cerebro, forman valores y transforman la vida de niños, niñas y adolescentes.

Este es el taller de canto y expresión corporal en Ciudad de las Artes. Entre los alumnos están los hermanos mellizos Diego y Sara.

Mientras esperaba a sus hijos, Yanina Vergara nos dice que ellos estuvieron en clases de arte y ahora le dijeron que querían cantar y bailar. Que es un esfuerzo que tienen que hacer, pero vale la pena por verlos felices.

Yanina y su esposo creen en los beneficios del arte y la cultura para sus hijos y los acompañan a explorar sus talentos, pero han tomado medidas en casa.

Yanina dice que el plan de ellos es cero tabletas, cero videojuegos y la televisión medida.

Daphe y Ramón se están creando oportunidades y han elegido como instrumento el saxofón.

Daphe Valencia es estudiante de saxofón tenor en la Ciudad de las Artes y ejecutar un instrumento musical para ella es una forma en que puede transmitir cómo se siente la música. Nos dice que no es solo practicar, es más que eso, porque conlleva disciplina.

Ramón Pinzón también es estudiante de saxofón alto; para él la música representa otro idioma a través del cual puede comunicar sus sentimientos. Que ha conocido gente y me ha vuelto más sociable.

La neurociencia ha estudiado la conexión entre el cerebro y la música.

Hoy la musicoterapia es reconocida para tratar necesidades físicas, psicológicas y sociales en todas las edades.

Puedes leer: Contenido Exclusivo: Escuelas contra el reloj

Electra Castillo, directora nacional de Red de Orquestas y Coros, recomienda que los niños, niñas y adolescentes toquen un instrumento y vayan a danza porque eso los fortalece como sociedad, como seres humanos y también fortalece su espiritualidad.

Pero ¿qué pasa en el cerebro cuando practicamos arte, música o deporte?

El arte estimula la creatividad y ayuda a expresar emociones.

La música mejora la memoria, aumenta la concentración y activa ambos hemisferios del cerebro.

Mientras que el deporte libera endorfinas y dopamina, que dan bienestar y motivación, reduce el estrés, la ansiedad, mejora la toma de decisiones y el autocontrol.

La música ayuda a fortalecer la personalidad del joven, explica la profesora Electra, que cuando un niño comienza a tocar un instrumento, se le están dando herramientas para fortalecer su personalidad. En este sentido, también Arístides Burgos, director nacional de educación artística del Ministerio de Cultura, explica que la danza no solo es cerebro, es todo el cuerpo; el teatro es voz y cuerpo y la pintura es una conexión del cerebro con el sentimiento.

Siguiendo la tradición japonesa, alumnos e instructores de karate reciben el año nuevo en la playa.

Y es que las artes marciales, para Jorge Bustos, director de una escuela de artes marciales, enseñan a tener disciplina, a seguir instrucciones, a poner atención en el estudio y a canalizar mejor la energía mental.

Se reúnen para convivir y compartir un deporte que los apasiona.

Es una disciplina de defensa personal, pero lo más importante son los valores que comparten: perseverancia, nunca darse por vencido, disciplina, que es muy importante, como seguir instrucciones y prestar atención; son valores que te aporta este deporte, nos explica Natalia Serrano, estudiante de artes marciales.

Realizar actividades artísticas y deportivas crea nuevas conexiones cerebrales, mejora la salud mental, menos tiempo en pantallas, favorece la disciplina y promueve hábitos saludables.

Actividades al aire libre

Las actividades al aire libre, juegos en equipo, con grupos de amigos, actividades como la música, la danza y la pintura son actividades donde el ser humano aprende cosas e interactúa, nos explica la psiquiatra experta en niños, adolescentes y adultos, Susana De León.

Conectar con el mundo natural y los animales desarrolla en el niño o niña su creatividad y sentido de exploración; en el Jardín Botánico Summit, el aprendizaje va de la mano de la diversión.

Ahora con una nueva experiencia donde ellos pueden tener contacto con las guacamayas y verlas de cerca, junto a los guías del parque.

De León advierte que el niño debe tener actividades en la vida real y en el mundo real, con pares reales.

Que el mundo cibernético y los juegos cibernéticos no reemplazan la actividad humana del día a día.

Que no son de la misma calidad y no influyen en el ser humano de la misma manera.

Y es que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 84% de los niños y adolescentes en América Latina y el Caribe no realizan suficiente actividad física. Aquí en Panamá, en nuestros barrios se apuesta al deporte.

Manuel Vargas es instructor deportivo y trabaja con niños de barrios difíciles, donde el deporte es una herramienta para distraerse, para enseñar valores, porque el deporte da disciplina.

Manuel entrena a niños y niñas desde los 5 años, porque, nos dice, es la edad de comenzar a formarlos; practican baloncesto, boxeo, natación, futbol y karate.

Él es testimonio de que el deporte transforma y cambia vidas y quiere lo mismo para ellos.

Ese día, Manuel había llevado a sus alumnos al gimnasio Roberto Durán y ellos vieron al boxeador Roberto “La Araña” Vásquez, que fue campeón mundial. Se emocionaron y le dijeron que querían ser como él.

Ameshka Davison es una de sus alumnas y nos contó que siempre hay problemas en el barrio y que en el gimnasio no hay problemas, que es tranquilo y comparte con sus amigos.

Para Josmar Víquez, que también tiene 11 años, en el barrio pasan muchas cosas y eso es malo. Explicó que cuando está con el grupo de sus amigos entrenando, todo es bueno.

El llamado es claro: invertir tiempo en arte, música y deporte es una acción preventiva frente a la obesidad, los problemas de salud mental y la violencia que afectan a los niños, niñas y adolescentes en Panamá.

Apostar por estas disciplinas hoy es proteger su bienestar y construir un futuro más seguro para las próximas generaciones.