Contenido Exclusivo: Escuelas contra el reloj

Este año hay objetivos ambiciosos para mejores instalaciones que contribuyan a lograr el éxito esperado en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Ciudad de Panamá, Panamá/En la víspera del inicio del año escolar crecen las expectativas por cómo se encontrarán los centros educativos, mientras que, para el Ministerio de Educación (Meduca), siempre es un reto cumplir a cabalidad con este compromiso para el mejor desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

El plan ya está en marcha.

El arduo trabajo que nos encontramos en la escuela José Agustín Arango de Betania se repite en muchas escuelas a nivel nacional.

María Pineda del Meduca dijo que hay 36 proyectos en actos públicos.

Es un trabajo permanente que se refuerza en esta temporada.

El plan involucra varios componentes: construcción de nuevas escuelas, mantenimiento y rehabilitación.

En total, el Ministerio de Educación invierte más de 170 millones de dólares en el plan nacional de mejoramiento de las estructuras educativas.

Para responder a un sistema que involucra a cerca de 800 mil estudiantes y más de 53 mil docentes, en 3,102 centros educativos de 16 regiones educativas.

Pineda indicó que en mantenimiento se trabaja en 1,600 escuelas, en cuatro grandes categorías como pintura, techos, electricidad y plomería.

Es una misión no imposible, sino contra el reloj, porque lo ideal es que todo esté listo antes de que suene el timbre.

El inicio de clases será el próximo 2 de marzo, y como todos los años crece la expectativa sobre las condiciones de los centros educativos, especialmente aquellos cuyos estudiantes han tenido que ir a otros recintos, como la escuela República de Venezuela, el Instituto Bolívar y el Cantón, entre otros.

Los padres de familia esperan que los estudiantes puedan entrar a los colegios en buenas condiciones.

Son instalaciones modernas en sus facilidades y sistemas de seguridad.

El Instituto Comercial Bolívar, que puede recibir hasta 1,440 estudiantes en dos jornadas, y la escuela República de Venezuela, con una capacidad para 920 estudiantes.

En total, se trabaja y adelantan trámites para la construcción de 5 nuevas escuelas, entre ellas, una para La Chorrera y otra en Panamá Este.

En la preservación de las buenas condiciones de los centros escolares, evidentemente, los miembros de la comunidad educativa juegan un papel trascendental; cuidarlas debe ser la consigna, con arraigo y sentido de pertenencia.

Una madre de familia instó a que haya programas donde al estudiante se le eduque en el amor y el cuidado de las infraestructuras.

Los dueños de lo ajeno son una piedra en el zapato; el caso más reciente y patético ha sido en la escuela Elena Chávez de Pinate, vandalizada en medio de un proceso de mantenimiento y rehabilitación de sus estructuras.

Las escuelas ranchos, un hueso duro de roer; erradicar esta realidad no ha sido fácil, especialmente por su característica de difícil acceso; sin embargo, siempre forman parte de este plan.

En el 2025 se inauguraron 45 proyectos en 10 regiones educativas, se iniciaron otros, como la construcción de dos nuevas escuelas en Panamá Este y otra en Panamá Norte.

