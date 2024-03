Béisbol Mayor 2024: Este es el calendario para la Ronda de Ocho

Panamá Oeste vs Panamá Metro, el sábado 30 de marzo por TVMAX desde las 8:00 pm.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol reveló el calendario oficial de la Ronda de 8 del 81 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Alcaldía de Panamá en honor a los historiadores Arturo Céspedes, Edgardo Quezada y José Otero.

Para el sábado 30 de marzo, Panamá Metro recibe en el Rod Carew a Panamá Oeste, Herrera se mide a Bocas del Toro en el Calvin Byron, Chiriquí Occidente y Chiriquí en el Kenny Serracín y cierran Colón ante Darién en el estadio de Metetí.

El domingo 31 de marzo, Colón y Panamá Metro en el Rod Carew, Chiriquí Occidente y Bocas en el Calvin Byron, Herrera y Chiriquí en el Kenny Serracín y Panamá Oeste ante Darién en en Metetí.

El lunes 1 de abril, Darién de visita ante Panamá Metro, Bocas del Toro ante Chiriquí en la ciudad de David, Herrera va ante Chiriquí Occidente y Colón lo hará ante Panamá Oeste en La Chorrera.

El martes 2 de abril es libre. El miércoles 3 de abril, Chiriquí ante Colón en el Rod Carew desde las 2:00 p.m, Herrera ante Panamá Metro en el Rod Carew desde las 7:00 p.m., Bocas vs Darién en Metetí y Chiriquí Occidente ante Panamá Oeste en La Chorrera. El jueves 4, Bocas del Toro vs Colón en el Rod Carew, Chiriquí ante Darién en Metetí, Panamá Oeste vs Herrera en el Claudio Nieto y Panamá Metro ante Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas.

Para el sábado 6 se miden Chiriquí Occidente vs Colón en el Rod Carew, Panamá Metro vs Chiriquí en David, Darién ante Herrera en el Claudio Nieto y Oeste ante Bocas en el Calvin Byron.

El domingo 7 se cierra la Ronda de 8, con Panamá Metro de visita ante Bocas del Toro, Colón y Herrera en Monagrillo, Chiriquí ante Panamá Oeste en La Chorrera y Darién ante Chiriquí Occidente en Puerto Armuelles.

Información de Fedebeis