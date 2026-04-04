Béisbol Mayor 2026 | Resultados de la jornada del sábado 4 de abril, ronda de ocho

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Panamá/Resumen de la jornada del sábado – Ronda de Ocho

La jornada sabatina del béisbol nacional dejó emociones fuertes y marcadores contundentes en dos escenarios claves:

Partido en el Mariano Rivera

Panamá Oeste golpea primero: Contundente victoria ante Darién en el arranque de la Serie de Ocho

Los Vaqueros de Panamá Oeste iniciaron con el pie derecho su participación en la Serie de Ocho del 83° Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, tras vencer categóricamente a la novena de Darién con un marcador de 9 carreras por 2 en el primer duelo de la serie.

Un segundo episodio de pesadilla para las Águilas

Aunque Darién tomó una ventaja temprana en la parte alta del primer episodio, la respuesta de los locales fue devastadora. El partido se decidió prácticamente en la parte baja de la segunda entrada, donde la ofensiva de Panamá Oeste explotó con un rally de ocho anotaciones, aprovechando el descontrol del pitcheo darienita y conectando batazos oportunos que silenciaron a la visita.

Duelo de lanzadores

El lanzador Deyner Serna se acreditó la victoria tras una sólida labor de relevo de 5.0 episodios, en los que solo permitió tres imparables, una carrera y ponchó a tres bateadores. Serna entró para poner orden tras la salida del abridor Jeison Calvo, quien trabajó cuatro entradas completas.

Por el bando contrario, la derrota cargó sobre los hombros de Jorge Bautista, quien tuvo una salida complicada al permitir siete imparables y siete carreras limpias en apenas 1.1 episodios de labor, incluyendo un cuadrangular.

Los baluartes a la ofensiva

La artillería de los Vaqueros disparó un total de 15 hits durante el encuentro. Entre los jugadores más destacados al bate figuraron:

Jean Rodríguez: Fue el motor ofensivo al conectar un cuadrangular y remolcar tres carreras .

Fue el motor ofensivo al conectar un y remolcar . Johan Camargo: Estuvo imparable al irse de 4-3 con dos carreras anotadas.

Estuvo imparable al irse de con dos carreras anotadas. Mauricio Pierre: También destacó con una jornada de 5-3 y una impulsada.

También destacó con una jornada de y una impulsada. Arod Mckenzie: Aportó con un doblete y dos carreras empujadas.

Por parte de Darién, los esfuerzos ofensivos fueron limitados a cinco imparables, destacando Jean Carrillo y Edward Romero, quienes empujaron las únicas dos carreras de su equipo.

Con este resultado, Panamá Oeste toma ventaja de 1-0 en la serie y buscará mantener el impulso en el segundo compromiso, mientras que Darién deberá realizar ajustes urgentes en su cuerpo de lanzadores si desea nivelar las acciones en esta ronda decisiva.

Partido en el Kenny Serracín

Ofensiva de Veraguas silencia a Chiriquí: Victoria contundente en el Valle de la Luna

La novena de Veraguas desplegó un ataque implacable de 15 imparables para imponerse 8 carreras por 3 a Chiriquí, en un duelo disputado este sábado 4 de abril de 2026. Con una labor monticular sólida y una artillería que castigó durante todo el encuentro, los veragüenses demostraron su superioridad en la carretera.

Dominio de principio a fin

Veraguas marcó el ritmo del partido desde el primer episodio, anotando dos carreras tempraneras que pusieron bajo presión a la defensa local. Aunque Chiriquí intentó recortar distancias en el tercer capítulo y sumó dos más en el sexto, los "Indios" respondieron con ráfagas de dos anotaciones en la sexta, octava y novena entrada, sentenciando cualquier intento de remontada chiricana.

Duelo en la lomita

El lanzador Abraham Atencio se alzó con la victoria tras cumplir una faena de 5.0 episodios, en los que limitó a la ofensiva rival a solo dos hits y una carrera permitida, recetando tres ponches. El relevista Severino González cerró la puerta de forma magistral, trabajando 3.2 entradas de apenas un imparable y cuatro ponches para asegurar el triunfo.

La derrota fue para el abridor chiricano Bryan Cáceres, quien permitió ocho hits y cuatro carreras limpias en 5.1 episodios de labor, otorgando además cinco bases por bolas.

Baluartes ofensivos

La alineación de Veraguas fue un dolor de cabeza constante para el pitcheo de Chiriquí. Entre las figuras más destacadas estuvieron:

Alfredo Alderete: Tuvo una noche perfecta al bate, conectando de 5-4 con dos carreras impulsadas y una anotada.

Tuvo una noche perfecta al bate, conectando de con dos carreras impulsadas y una anotada. Miguel Atencio: Fue clave con el madero al irse de 5-3 con dos remolcadas y un robo de base.

Fue clave con el madero al irse de con dos remolcadas y un robo de base. Adolfo Reina: Aportó a la causa con dos imparables en cinco turnos y dos carreras empujadas .

Aportó a la causa con dos imparables en cinco turnos y . Navid Sánchez: Destacó con un triple y una carrera anotada.

Por Chiriquí, la ofensiva se vio maniatada y solo pudo producir tres imparables en todo el juego, destacando un doble de Jhony Santos y un hit remolcador de Jonathan Saavedra.

Con esta victoria fundamentada en el control del pitcheo y la profundidad de su alineación, Veraguas sigue demostrando ser un contendiente serio en esta fase del campeonato.