EN VIVO final del Béisbol Mayor | Juego 7 Chiriquí vs Bocas del Toro por TVMAX

Panamá/Bienvenidos al minuto a minuto del Juego 7 de la Final del Béisbol Mayor 2026: Chiriquí vs Bocas del Toro

La espera terminó. Esta noche se define al nuevo campeón del béisbol panameño con el decisivo Juego 7 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, donde Chiriquí y Bocas del Toro se enfrentarán desde las 7:00 p.m. en el Estadio Rod Carew para determinar al monarca de la edición 83 del torneo.

Bienvenidos a nuestra cobertura EN VIVO y minuto a minuto, donde llevaremos cada detalle de una noche que promete emociones de principio a fin.

Serie empatada y todo por decidir

La final llega al límite tras una intensa batalla que tiene la serie igualada 3-3.

Los Tortugueros de Bocas del Toro dominaron la primera mitad de la serie con victorias en los juegos 1, 2 y 4, colocándose a un triunfo del campeonato. Sin embargo, el Ganao’ Bravo de Chiriquí reaccionó con carácter y encadenó victorias en los juegos 5 y 6 para forzar el séptimo y definitivo compromiso.

Ese repunte chiricano comenzó con un punto de inflexión en el séptimo episodio del quinto partido, momento que cambió la dinámica de la serie.

Lo que está en juego esta noche

La tensión será máxima porque ambos equipos persiguen objetivos históricos:

Bocas del Toro busca conquistar su quinto título nacional y lograr el bicampeonato .

busca conquistar su y lograr el . Chiriquí aspira a obtener su campeonato número 18, ampliando su legado como una de las franquicias más ganadoras del béisbol mayor panameño.

Bocas necesita despertar con el madero

Uno de los factores que marcará el desenlace será la ofensiva de Bocas del Toro, que llega al duelo final en un momento complicado tras anotar apenas una carrera en sus últimos dos partidos.

Mientras tanto, Chiriquí arriba con el impulso emocional de haber remontado la serie y con la confianza de quien llega en ascenso al partido más importante de la temporada.

Dónde ver el Juego 7

La transmisión del partido estará disponible por:

TVMAX

TVN Pass

Canal de YouTube TVMAX Panamá

Todo listo para una noche de campeonato

El diamante del Rod Carew está preparado para recibir una nueva página en la historia del béisbol panameño. Nueve entradas —o más si son necesarias— separan a Chiriquí y Bocas del Toro de la gloria.

Bienvenidos al minuto a minuto del Juego 7 de la gran final.

La corona del Béisbol Mayor 2026 está en juego.