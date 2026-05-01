Panamá/Bienvenidos a la transmisión EN VIVO del Juego 7 de la gran final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, donde esta noche Chiriquí y Bocas del Toro se disputarán el título desde las 7:00 p.m. en el Estadio Rod Carew.

La serie llega empatada 3-3 luego de que Bocas del Toro tomara ventaja inicial, pero Chiriquí reaccionara con triunfos consecutivos en los juegos 5 y 6 para forzar el encuentro definitivo.

Los Tortugueros buscarán su quinto campeonato nacional y el bicampeonato, mientras que el Ganao’ Bravo intentará conquistar su corona número 18.

Un dato que añade dramatismo al duelo: Bocas del Toro solo ha anotado una carrera en sus últimos dos partidos, mientras que Chiriquí llega con el impulso de haber remontado la serie.

El partido podrá verse por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.

La temporada 2026 del béisbol mayor se define esta noche.

Comienza la batalla por el campeonato.