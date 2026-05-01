Béisbol Mayor 2026 previa| Chiriquí y Bocas del Toro se juegan el todo por el todo en la serie final

¡HOY! Sintoniza el juego 7 de la serie final entre Chiriquí y Bocas del Toro a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/¡Es ahora o nunca! Chiriquí y Bocas del Toro llegan al partido que le pondrá fin a la versión 83 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Un séptimo juego de una serie final que se ha robado las miradas y ha captado la atención de los fanáticos con partidos cargados de emociones entre dos equipos que batallan por prevalecer.

Este viernes 1 de mayo, cuando en Panamá y el mundo se conmemora el Día del Trabajador, será distinto. La pasión por el béisbol se tomará el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá para la disputa de un juego 7 que, quizás, parecía improbable hace algunos días.

Contraste

Los bocatoreños habían tomado el control de la serie al ganar tres de cuatro partidos. Sus victorias en los juegos 1, 2 y 4 se habían conseguido a base de un bateo efectivo, el aprovechamiento de la velocidad de algunos de sus jugadores para fabricar jugadas y un pitcheo que supo manejar las situaciones que se le presentaron en esos juegos.

La situación cambió para los 'Tortugueros' en los juegos 5 y 6. El batazo no se daba en el momento preciso y fabricar carreras se hizo más complicado. Una prueba de ello es que solo anotaron una 'rayita' en esos dos partidos.

Por su parte, los chiricanos han experimentado un despertar en la serie. Después de perder tres de cuatro encuentros, sumaron dos triunfos consecutivo. La victoria en el tercer encuentro, le dio al 'Ganao' Bravo' el empuje para ganar dos de los tres encuentros que le siguieron.

El séptimo episodio, del quinto juego, representó un punto de inflexión para los del 'Valle de la Luna'. Después de estar en blanco durante seis entradas, anotaron cuatro carreras y agregaron otras tres en el octavo capítulo para ganar. Al día siguiente mantuvieron el ritmo, sumaron una nueva victoria y empataron la serie.

Ambos elencos lucharán por quedarse con el campeonato. Para Bocas del Toro sería el quinto de su historia y segundo consecutivo. Mientras que para Chiriquí sería su título número 18 lo que consolidaría su lugar como uno de los conjuntos más exitosos en la historia de los torneos nacionales de béisbol mayor. }

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Estado de la serie final