Béisbol Mayor 2026 | José Camarena es elegido como el mánager del año en el campeonato nacional

Este jueves desde las 7:00 pm el juego 1 de la final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 entre Chiriquí vs Bocas del Toro por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol anunció esta mañana al ganador del premio Manager del Año 2026 el cual recae sobre el director debutante José Camarena de Panamá Oeste.

Camarena condujo a los Vaqueros de Panamá Oeste al tercer lugar de la clasificación en la Ronda Regular y le cambió la cara al equipo por completo, haciendo que sus peloteros tuvieran la confianza en el juego y rindieran al máximo en cada partido.

"Contento, muy contento por esta designación, se trabajó duro para poner al equipo en una buena posición, se pudo haber llegado más lejos, pero están las bases de un objetivo que pronto podrá cumplirse", dijo el manager.

Otras noticias: Béisbol Mayor 2026 resultado| Colón vs Bocas del Toro: 'Tortugueros' clasifican a la final del campeonato nacional

Jesús López es elegido como el extranjero del año en el campeonato nacional de béisbol mayor 2026

Otras noticias: Béisbol Mayor 2026 calendario| Chiriquí vs Bocas del Toro: ¿Cuándo y dónde se jugarán los partidos de la serie final?

El jugador de cuadro interior nicaragüense Jesús López al servicio de los Correcaminos de Colón fue anunciado esta mañana como el ganador al premio "Extranjero del Año" 2026, por su productividad ofensiva y defensiva en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas.

López recibió el 34.54 % del total de los votos asignados por los responsables de la elección, quedando segundo el lanzador derecho Jorge Bautista que jugó con Darién con un 27.38 % y tercero llegó Elian Miranda con 14.43 %.

Durante la Serie Regular del torneo, López conectó para .283 con 17 hits en 60 turnos, incluyendo 14 carreras remolcadas, encabezando este departamento con los "Beep Beep".

En la Serie de Ocho tuvo promedio de .412, con 7 hits en 17 turnos, siendo el mejor bateador de la hueste colonense en esa ronda.

Con información de Fedebeis.

Otras noticias: Béisbol Mayor 2026 | Jean Carlo Rodríguez es el novato del año en el campeonato nacional

Otras noticias: Béisbol Mayor 2026 | Conoce a los líderes individuales de las semifinales en el campeonato