Béisbol Mayor 2026 calendario| Chiriquí vs Bocas del Toro: ¿Cuándo y dónde se jugarán los partidos de la serie final?

Todos los partidos de la serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor los podrás ver en TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor está lista para comenzar.

Con la clasificación de Bocas del Toro, tras superar a Colón en una semifinal que se extendió a siete partidos, quedó definido el duelo que determinará al campeón de un certamen intenso y parejo.

Los 'Tortugueros' bocatoreños enfrentarán a Chiriquí en la serie por la supremacía del béisbol mayor panameño. Según lo estipulado por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), dicho emparejamiento tendrá sus dos primeros partidos en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Después de un día de descanso intermedio se disputarán dos juegos en el estadio Kenny Serracín de David. Posteriormente habrá otra pausa y la serie se reanudará en la ciudad de Panamá para la disputa de los juegos cinco, seis y siete en el estadio Rod Carew, siempre y cuando estos sean necesarios.

A continuación detallamos el calendario de la serie final

Jueves 23 de abril de 2026: Chiriquí vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron) Viernes 24 de abril de 2026: Chiriquí vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron) Domingo 26 de abril de 2026: Bocas de Toro vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín) Lunes 27 de abril de 2026: Bocas de Toro vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín) Miércoles 29 de abril de 2026: Chiriquí vs Bocas del Toro (Estadio Rod Carew)* Jueves 30 de abril de 2026: Bocas de Toro vs Chiriquí (Estadio Rod Carew)* Viernes 1 de mayo de 2026: Chiriquí vs Bocas del Toro (Estadio Rod Carew)*

Todos los juegos están programados para iniciar a las 7:00 p.m.

*: En caso de ser necesario.

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