EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Chiriquí vs Panamá Oeste: juego 5 de la serie semifinal por TVMAX , TVN Pass y YouTube

Panamá/El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor presenta este viernes una jornada de dos partidos en sus semifinales y uno de ellos podría ser definitivo para una de las series. Se trata del quinto encuentro del duelo entre Chiriquí y Panamá Oeste, en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, y que se transmite por TVMAX y TVN Pass.

Las alineaciones de este encuentro han sido anunciadas y las presentamos a continuación.

Con la serie a su favor, por tres victorias y una derrota, los chiricanos tratarán de culminar la contienda con una victoria que les dé la clasificación a la final.

Por su parte los 'Vaqueros' afrontan lo que para ellos sería el primero de tres juegos decisivos. Esto se traduce en, que para avanzar a la final, deben ganar cada encuentro a partir de este. La derrota les representa la despedida del torneo y, por ende, se truncarán sus aspiraciones de conquistar la primera corona de la categoría mayor de su historia.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. También informaremos sobre lo que ocurra en el cuarto juego de la serie semifinal entre Bocas del Toro y Colón, que se juega en el estadio Roberto Mariano Bula y favorece a los bocatoreños por dos triunfos y un descalabro.

Estado de la serie