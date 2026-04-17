Béisbol Mayor 2026 resultado| Bocas del Toro vs Colón: 'Tortugueros' pasan al frente en la serie semifinal

Sintoniza el juego 5 de la serie entre Chiriquí y Panamá Oeste, el viernes 17 de abril a las 7:00 p.m. por TVMAX.

Panamá/Bocas del Toro superó a Colón, por 5 carreras a 2, y tomó la ventaja en la serie semifinal que ambos equipos disputan en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Ambos equipos llegaron al estadio Roberto Mariano Bula de la ciudad de Colón para la disputa del tercer partido. La serie estaba empatada y solo uno pasaría al frente.

Se jugaba la parte alta del segundo episodio, Edwin Walden conectó un imparable que produjo tres carreras para los 'Tortugueros' bocatoreños. Sin embargo los 'Correcaminos' colonenses tardaron poco tiempo para ripostar.

Edgard Muñoz pegó el hit que produjo la primera carrera de los locales en el tercer episodio. En esa misma entrada, la defensa chiricana concretó una doble matanza, pero no pudo evitar que Omar Ortega anotara y redujera la diferencia a una 'rayita'.

El marcador se mantuvo a favor de los bocatoreños por la mínima diferencia hasta que, en el octavo episodio, Héctor Rayo pegó el hit que remolcó las dos carreras que al final fueron las definitivas para el triunfo de los visitantes.

Didier Vargas fue el lanzador ganador tras una faena de cinco episodios y dos tercios en los que permitió seis imparables y dos carreras, dio cinco ponches y una base por bola.

Carlos Mendoza se apuntó la derrota al tolerar dos inatrapables y tres anotaciones en cinco entradas y un tercio.

Eduards Toló conectó un hit en dos turnos y anotó dos carreras por Bocas del Toro. Héctor Rayo de 3-1 con una anotada y dos empujadas y Edwin Walden de 4-1 con tres impulsadas.

Por Colón, Anmi Ortega bateó de 4-3. Edgard Muñoz de 4-2 con un remolcada y Omar Ortega de 5-2 con una anotada.

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