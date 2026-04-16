EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Chiriquí vs Panamá Oeste: juego 4 de la serie semifinal por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Chiriquí y Panamá Oeste continúan su serie semifinal, en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, con la disputa del cuarto partido en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera y que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones han sido confirmadas y las mostramos a continuación.

Este encuentro tiene una gran importancia para ambos equipos. La victoria representaría para los chiricanos el acercamiento a la anhelada clasificación a la serie final. Mientras que para los 'Vaqueros', un triunfo empataría la serie y obligaría a la realización de un sexto juego el próximo domingo 19 de abril.

La serie ha sido muy reñida, Prueba de eso es que los tres juegos que se han realizado terminaron por diferencia de una carrera y dos de ellos se definieron en 10 episodios. ¿Cuál será la historia de hoy? Acompáñanos en este minuto a minuto para que te enteres de lo acontecido en este partido.

Además tendremos informes de lo que ocurra en el tercer encuentro de la semifinal entre Bocas del Toro y Colón, desde el estadio Roberto Mariano Bula. Ese enfrentamiento está empatado a una victoria por bando.

Estado de la serie