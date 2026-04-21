EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Colón vs Bocas del Toro: juego decisivo de la semifinal del campeonato nacional

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Colón y Bocas del Toro se juegan su continuidad en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor con el séptimo juego de su serie semifinal cuyo escenario es el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Después de seis partidos emocionantes, los 'Correcaminos' colonenses y los 'Tortugueros' bocatoreños salen al terreno de juego con un objetivo; ganar y avanzar a la final. En el caso de los primeros sería su tercera final en cuatro años y para los segundos sería su segunda presencia consecutiva en la instancia decisiva.

¿Cuál equipo será el ganador y enfrentará a Chiriquí en la próxima serie final? Sigue las acciones minuto a minuto para que te enteres de lo que ocurra en ese encuentro.

Estado de la serie