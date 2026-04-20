Béisbol Mayor 2026 | Conoce a los líderes individuales de las semifinales en el campeonato

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Panamá/La recta final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 ya tiene a su primer protagonista: Chiriquí aseguró su boleto a la gran final, mientras que la otra serie semifinal sigue al rojo vivo entre Bocas del Toro y Colón, con ventaja de 3-2 para los tortugueros.

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El sexto juego se disputará en el Estadio Calvin Byron de Changuinola hoy lunes, un escenario que promete ser determinante en la definición del segundo finalista.

En medio de esta intensa batalla, varios peloteros han destacado con actuaciones individuales de alto nivel. A continuación, los 5 mejores bateadores y 5 mejores lanzadores de las semifinales, tomando en cuenta estadísticas clave como promedio, producción ofensiva y dominio desde el montículo.

TOP 5 BATEADORES DE LAS SEMIFINALES

1. Anmi Ortega (Colón)

El más consistente con el madero. Lidera con un promedio de .471, sumando 8 imparables en 17 turnos, con 2 dobles y 1 triple. Su OPS de 1.232 refleja su impacto ofensivo, siendo pieza clave para Colón.

2. Gerald Chin (Panamá Oeste)

Máquina de hacer contacto con .429 de average y 9 hits, todos sencillos. Ha aportado 2 carreras empujadas y mantiene presencia constante en base.

3. Yeremy Lezcano (Bocas del Toro)

Clave en la ofensiva tortuguera. Batea para .429, con 6 hits, 2 remolcadas y 4 carreras anotadas, mostrando oportunismo en momentos importantes.

4. Carlos Quiroz (Chiriquí)

Fundamental en el pase a la final. Promedia .417, con 5 hits y 3 carreras empujadas, además de un sólido OBP de .562.

5. Juan Vega (Chiriquí)

Aunque con menos turnos, ha sido efectivo: .400 de promedio, 2 hits y producción inmediata con 1 remolcada y 1 anotada.

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TOP 5 LANZADORES DE LAS SEMIFINALES

1. Pedro Torres (Bocas del Toro)

Simplemente dominante. En 14.0 innings, no ha permitido carreras (0.00 de efectividad), con 9 ponches y WHIP de 0.93. Pilar en la ventaja de su equipo.

2. Harold Arauz (Colón)

El as de Colón ha trabajado 14.2 episodios, con 2.54 de efectividad, 13 ponches y un impresionante WHIP de 0.85, mostrando control absoluto (0 bases por bolas).

3. Darío Agrazal (Chiriquí)

Figura en la rotación chiricana con récord de 2-0, 12.1 innings lanzados, 13 ponches y 2.98 de efectividad, clave en el pase a la final.

4. Julio Denis (Colón)

Relevista efectivo con 0.00 de efectividad en 8.2 innings, permitiendo apenas 4 hits y registrando WHIP de 0.61, uno de los más bajos del torneo.

5. Bryan Cáceres (Chiriquí)

Otro brazo dominante: 7.0 innings sin carreras, solo 2 hits permitidos y WHIP de 0.57, siendo determinante desde el bullpen.

CONTEXTO DE LAS SEMIFINALES

Con Chiriquí ya instalado en la final luego de eliminar a Panamá Oeste, todas las miradas están puestas en el duelo entre Bocas del Toro y Colón, donde los tortugueros buscarán cerrar la serie en casa. El Estadio Calvin Byron será el epicentro de un partido que puede definir la historia de estas semifinales.

Las actuaciones individuales han sido determinantes, pero ahora el protagonismo será colectivo. ¿Logrará Bocas del Toro sellar su clasificación o forzará Colón un séptimo y decisivo encuentro?

La respuesta se conocerá en el diamante.

Información de Fedebeis