Béisbol Mayor 2026 | EN VIVO por TVMAX Bocas del Toro vs Colón juego 5

Panamá/Bienvenidos al minuto a minuto del Juego 5.

La semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 entra en su fase decisiva y el Estadio Roberto Mariano Bula se convierte en el epicentro de la pasión deportiva panameña. Esta tarde, Bocas del Toro y Colón se enfrentan en un duelo que puede marcar el destino de la serie.

Los Tortugueros bocatoreños, con ventaja de 3-1, llegan con la confianza de haber vencido en el Juego 4 por 4 carreras a 1, un resultado que los dejó a solo una victoria de la clasificación a la gran final. En ese partido, la ofensiva bocatoreña brilló en el segundo episodio, con un hit productor de Yeremy Lezcano, seguido por los dobles de Edwin Walden y Jael Escobar, que remolcaron tres anotaciones más. El pitcheo de Jorge Quiel sostuvo la ventaja, acreditándose el triunfo tras cinco entradas y dos tercios de labor.

Del otro lado, los Correcaminos colonenses buscan aferrarse a la esperanza. Aunque cayeron en el último encuentro, su ofensiva mostró destellos con el imparable de Anmi Ortega que llevó a Jesús López al plato. Hoy, necesitan despertar con fuerza para forzar un Juego 6 y mantener viva la ilusión de la remontada.

La serie ha sido un verdadero pulso de emociones:

Juego 1: Colón 3-1 Bocas del Toro

Colón 3-1 Bocas del Toro Juego 2: Bocas del Toro 7-2 Colón

Bocas del Toro 7-2 Colón Juego 3: Bocas del Toro 5-2 Colón

Bocas del Toro 5-2 Colón Juego 4: Bocas del Toro 4-1 Colón

Con este panorama, el Juego 5 se convierte en un choque de nervios, estrategia y corazón. Cada lanzamiento, cada batazo y cada jugada defensiva puede inclinar la balanza hacia la clasificación histórica de Bocas del Toro o hacia la reacción heroica de Colón.

La transmisión minuto a minuto está en marcha: prepárese para vivir la intensidad, el drama y la pasión del béisbol nacional…