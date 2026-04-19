Béisbol Mayor 2026 | Colón vs Bocas del Toro: ¿Cuándo será el juego 6 de esta semifinal?

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Panamá/Las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 entran en su punto más emocionante con la serie entre Colón y Bocas del Toro, donde los tortugueros mantienen ventaja de 3-2 en una llave cargada de dramatismo.

La noche del sábado dejó uno de los mejores partidos de la temporada, un auténtico duelo de lanzadores que terminó con victoria de Colón 1-0 sobre Bocas del Toro en el Estadio Roberto Mariano Bula. El héroe de la jornada fue Harold Araúz, quien firmó una actuación monumental al lanzar toda la distancia y quedarse con el triunfo, dominando a la ofensiva rival con autoridad.

Del otro lado, Pedro Torres también brilló desde el montículo por los bocatoreños, trabajando 7.0 entradas sin permitir carreras, en una demostración de control y calidad. Sin embargo, el relevo no pudo sostener el cero, y Colón aprovechó su oportunidad para inclinar la balanza.

En el apartado ofensivo, Colón supo responder en el momento justo. La novena conectó 7 imparables y negoció 3 bases por bolas, mostrando paciencia y efectividad. Destacaron Jhadiel Santamaría, quien tuvo una noche perfecta al irse de 2-2 con la única carrera empujada del juego y 2 boletos, y Edgard Muñoz, que anotó la carrera de la victoria tras conectar un oportuno doble.

Con este resultado, los correcaminos forzaron un sexto juego que se disputará en el Estadio Calvin Byron este lunes 20 de abril desde las 7:00 pm, donde los tortugueros intentarán sentenciar la serie y avanzar a la gran final, en la que ya espera un descansado Chiriquí.

No obstante, Colón ha demostrado carácter y buscará extender la serie a un séptimo y decisivo encuentro, manteniendo viva la ilusión de la remontada.

Estado de la serie:

Lunes 13 de abril : Colón 3-1 Bocas del Toro (Calvin Byron)

: Colón 3-1 Bocas del Toro (Calvin Byron) Martes 14 de abril : Colón 2-7 Bocas del Toro (Calvin Byron)

: Colón 2-7 Bocas del Toro (Calvin Byron) Jueves 16 de abril : Bocas del Toro 5-2 Colón (Roberto Mariano Bula)

: Bocas del Toro 5-2 Colón (Roberto Mariano Bula) Viernes 17 de abril : Bocas del Toro 4-1 Colón (Roberto Mariano Bula)

: Bocas del Toro 4-1 Colón (Roberto Mariano Bula) Sábado 18 de abril: Bocas del Toro 0-1 Colón (Roberto Mariano Bula)

Próximos partidos:

Lunes 20 de abril (7:00 p.m.) : Colón vs Bocas del Toro (Calvin Byron)

: Colón vs Bocas del Toro (Calvin Byron) Martes 21 de abril: Colón vs Bocas del Toro (Calvin Byron, de ser necesario)

La serie semifinal promete más emociones, con dos novenas que han demostrado nivel, orgullo y hambre de gloria en busca del boleto a la final del béisbol mayor panameño.