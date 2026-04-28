Béisbol Mayor 2026| Chiriquí vs Bocas del Toro: Estos son los peloteros destacados en la serie final del campeonato nacional

Sintoniza el juego 5 de la serie final entre Chiriquí y Bocas del Toro, el miércoles 29 de abril a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Han transcurrido cuatro partidos de la serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor entre Chiriquí y Bocas del Toro. Un duelo caracterizado por los marcadores ajustados, el entusiasmo de los fanáticos y dos equipos luchadores a pesar de que, en el récord, uno tiene la ventaja.

En estos cuatro encuentros ha sido evidente el aporte de determinados peloteros en la ofensiva, el pitcheo y el recorrido de las bases. En las siguientes líneas exploramos estos aspectos del juego de pelota y vemos de cerca quiénes son esos jugadores sobresalientes.

Bateo

A pesar de que su equipo está en desventaja, Jorge Rodríguez ha hecho un trabajo notable con el bate. El campocorto del elenco chiricano registra seis imparables en 13 turnos para un promedio de bateo de .462. Además acumula dos carreras anotadas y una empujada.

Rodríguez tiene un slugging de .538 y un porcentaje de llegadas a base (OBP) de .533 para un OPS de 1.072.

Melvin Novoa ha rendido satisfactoriamente a la ofensiva por el conjunto bocatoreño. El receptor de origen nicaragüense batea para .429 de promedio, como resultado de seis hits conectados en 14 oportunidades. También tiene cinco carreras impulsadas.

Novoa registra un slugging de .429 y un OBP de .556 para un OPS de .984.

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Pitcheo

Pedro Torres se ha constituido en una de las cartas principales del pitcheo de Bocas del Toro y lo ha demostrado en esta serie. El lanzador ganó su apertura del primer juego en la que trabajó ocho episodios, permitió nueve inatrapables y tres carreras para una efectividad de 3.38. También tiene siete ponches y dos bases por bolas.

A pesar de perder el segundo partido de la serie, Darío Agrazal tuvo un buen desempeño. El refuerzo proveniente de la provincia de Coclé, toleró dos carreras de limpias de tres que recibió en una apertura de seis entradas y un tercio para 2.95 de efectividad. Además sus rivales le conectaron 10 inatrapables y él propinó cuatro ponches.

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Bases robadas

El recorrido de las almohadillas se ha constituido en un punto clave en este emparejamiento. A esto, los 'Tortugueros' bocatoreños le han sacado provecho con jugadores veloces y con la audacia para buscar la base adicional si así lo requieren.

El bocatoreño Jael Escobar registra tres de las ocho bases robadas por su equipo en la serie. Esto le constituye en el líder de ese departamento.

Por su parte, los chiricanos solo han robado una base y esta la consiguió Jhony Santos que ha sido el primer bate de la alineación del colectivo del 'Valle de la Luna' en los últimos partidos.

La serie está a favor de Bocas del Toro, por 3 victorias y una derrota. El miércoles 29 de abril se realizará el quinto juego en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá a partir de las 8:00 p.m.