EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Bocas del Toro vs Chiriquí: juego 4 de la serie final por TVMAX, TVN Pass y YouTube
Sintoniza el partido AQUÍ
Panamá/La serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor llega a su cuarto partido. Bocas del Toro y Chiriquí se enfrentan en el estadio Kenny Serracín de David para un duelo que puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Las alineaciones han sido anunciadas y las presentamos a continuación.
Los chiricanos tomaron un respiro al llevarse la victoria en el tercer juego. Ahora tiene la oportunidad de ganar y empatar la serie a dos triunfos por bando antes de trasladarse a la ciudad de Panamá para lo que será su definición.
En cuanto a los bocatoreños, su objetivo será vencer a los chiricanos y colocarse a un triunfo de la conquista de su segundo título consecutivo de campeón nacional mayor.
Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. Además puedes enterarte de lo último en información deportiva a través de las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.
Estado de la serie final
- Jueves 23 de abril de 2026: Chiriquí 3-7 Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)
- Viernes 24 de abril de 2026: Chiriquí 2-3 Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)
- Domingo 26 de abril de 2026: Bocas de Toro 3-4 Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)
- Lunes 27 de abril de 2026: Bocas de Toro vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)
- Miércoles 29 de abril de 2026: Chiriquí vs Bocas del Toro (Estadio Rod Carew)
- Jueves 30 de abril de 2026: Bocas de Toro vs Chiriquí (Estadio Rod Carew)*
- Viernes 1 de mayo de 2026: Chiriquí vs Bocas del Toro (Estadio Rod Carew)*