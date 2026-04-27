EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Bocas del Toro vs Chiriquí: juego 4 de la serie final por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor llega a su cuarto partido. Bocas del Toro y Chiriquí se enfrentan en el estadio Kenny Serracín de David para un duelo que puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones han sido anunciadas y las presentamos a continuación.

Los chiricanos tomaron un respiro al llevarse la victoria en el tercer juego. Ahora tiene la oportunidad de ganar y empatar la serie a dos triunfos por bando antes de trasladarse a la ciudad de Panamá para lo que será su definición.

En cuanto a los bocatoreños, su objetivo será vencer a los chiricanos y colocarse a un triunfo de la conquista de su segundo título consecutivo de campeón nacional mayor.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. Además puedes enterarte de lo último en información deportiva a través de las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Estado de la serie final