EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Bocas del Toro vs Chiriquí: juego 6 de la serie final por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Bocas del Toro y Chiriquí se citan con el destino, en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá, para la disputa del sexto partido de la serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones han sido anunciadas y las presentamos a continuación.

Con la serie a su favor, por tres victorias y dos derrotas, los 'Tortugueros' bocatoreños tratarán de obtener el triunfo que necesitan para obtener su segundo título consecutivo, algo que no han podido hacer en la historia de los torneos nacionales de la categoría mayor. Sin embargo tendrán al frente a unos chiricanos dispuestos a dar la pelea.

La victoria obtenida anoche, en un quinto juego que se mantuvo sin anotaciones durante seis entradas, el 'Ganao' Bravo' se presenta con fuerzas renovadas para buscar la victoria que lleve la contienda a un séptimo y decisivo encuentro que se realizaría el viernes 1 de mayo.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. Además puedes enterarte de lo último en información deportiva en las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Estado de la serie final