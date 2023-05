Panamá no pudo con la toda poderosa ofensiva de Venezuela en Aguascalientes

Venezuela desató una fuerte ofensiva de 17 imparables y sacó provecho a su bateo, para vencer a Panamá 20 carreras por 11 en partido de este lunes al mediodía en el Campeonato Premundial que se juega en Aguascalientes, México y que otorga cuatro cupos al Mundial de Taiwán 2023.

Una carrera en la baja de la primera, 5 en la segunda, 9 en la tercera, 5 más en la cuarta fueron suficientes en el ataque venezolano para completar 20 carreras, 17 hits y 1 error a la defensa.

Panamá por su lado marcó 11 rayitas con 5 en la primera entrada, 1 en la tercera, 2 en la cuarta y 3 en la quinta, con 11 imparables y 5 pecados en el terreno de juegos.

Gana el compromiso el relevo venezolano Willy Rodríguez que caminó 4.2 entradas, con 5 hits, 5 carreras, 4 fueron limpias, boleando a 5 y ponchando a 4. Pierde el partido Roger Vásquez, tercero de 6 lanzadores que utilizó el piloto panameño Elpidio Pinto.

Los mejores al bate por Panamá fueron, Roger Vásquez de 3-1 con 1 remolcada y cuadrangular solitario, Algis Palacios de 3-1, Alain Cruz de 4-3 con 3 anotadas, Javier Acevedo de 3-2 con par de remolques, Juan Quijada de 1-1 y Abdel Vigil de 2-1.

Panamá se mide a Estados Unidos mañana, martes desde la 1:00 p.m. en partido de la fase regular del certamen premundialista. Panamá tiene marca ahora de 2-2 y sigue en su lucha por uno de los cuatro cupos al Mundial.

Terminado el partido Elpidio Pinto, mánager de la novena de Panamá señaló que el equipo salió bien ganando 5 carreras por 0 en el primer inning: "teníamos para hacer una racha más larga pero no se logró, definitivamente el pitcheo a pesar de todo, aguantó marcador pero se nos cayó la defensa, hoy no teníamos la defensa bien, se nos iba mucho la bola, no la atrapábamos, con el equipo de Venezuela tú no puedes coger ese tipo de riesgo".

Ante los Estados Unidos, Pinto señaló que van hacer una rotación de los lanzadores, pensando en el partido del miércoles ante Puerto Rico: "tenemos para abrir el juego ante Puerto Rico a Javier Acevedo y Yunieski Sánchez como relevo y el juego ante el equipo de Brasil tenemos a Isaac Achurra y Algis Palacios, tenemos los cuatro mejores lanzadores para buscar la clasificación de Panamá".