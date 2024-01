Probeis: Federales despiertan y frenan a Panamá Metro

Viva las emociones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil este sábado con el partido Panamá Metro vs Panamá Oeste por TVMAX desde las 7:00 pm.

Panamá/Los Federales de Chiriquí se llevaron su primera victoria en la temporada 2024 de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis) tras vencer al hasta ahora invicto Panamá Metro, por 11 carreras a 0, en el estadio Justino 'Gato Brujo' Salinas de La Chorrera.

Tres dobles de Adán Sánchez y un cuadrangular de Maurice Pierre, en el cuarto episodio, fueron determinantes para que los Federales triunfaran.

"Me sentí cómodo en el plato. Fui a buscar mi pitcheo porque tenía dos meses que no bateaba, que no veía a pitchers, y gracias a Dios se vieron los resultados con la victoria de hoy", declaró Sánchez a los medios oficiales de Probeis.

Bryan Cáceres fue el lanzador ganador después de una labor de dos episodios sin permitir imparables ni carreras. Marco Villamonte cargó con la derrota.

Por los Federales, Adán Sánchez bateó de 5-3, tres dobles; Maurice Pierre conectó de 4-2, Erasmo Caballero de 6-4, Jean Arnáez de 6-3, Jhonny Santos y Joshwan Wright de 5-2 cada uno.

Por los metropolitanos, Abraham Rodríguez bateó de 1-1.

De esta manera, el elenco de Chiriquí puso su récord de una victoria y dos derrotas. En tanto, Panamá Metro sufrió su primera pérdida en cuatro encuentros disputados.