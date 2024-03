Serie del Caribe Kids: Venezuela llega a dos triunfos tras vencer a Nicaragua

Panamá/Una excelente faena del pitcher José Ignacio Pérez y una oportuna ofensiva le dieron a Venezuela importante victoria sobre Nicaragua 3 carreras por 1 en partido jugado está mañana en el Estadio "Juan Demóstenes Arosemena", y que abrió la segunda fecha de la Serie del Caribe Kids Panamá 2024.

El abridor José Ignacio Pérez (1-0) cubrió toda la ruta al ritmo de sólo 1 carrera, con 3 ponches, no regaló boletos y logró espaciar los 7 indiscutibles que le dieron.

En ese capítulo Ezequiel Zamora abrió con su segundo hit del juego, luego hubo base por bolas para Abraham Rojas y después del out sobre Carlos Rojas en elevado al torpedero, un boleto a Juan Guerrero llenó las bases. Acto seguido Haziel Berrios elevó de sacrificio al center field para impulsar a Zamora con la primera del juego. Seguidamente Juan Rayo le regaló pasaporte gratis a Jesús Torres para volver a congestionar los ángulos y dar paso al relevista Melkin Hernández quien le tiró 4 malas a Víctor Casique con lo que anotó Rojas en carrera forzada.

Sin embargo los chicos de Nicaragua descontaron en el quinto cuando combinaron un error, jugada por el infield y sencillo impulsor de Joshuar Acuña.

Pero los venezolanos reaccionaron en su siguiente turno y recuperaron la ventaja por doblete de Braulio Urbina, quien luego se robó la tercera y anotó por rodado de Abraham Rojas por segunda base.

Desde la lomita los nicas dependieron en la apertura de Juan Rayo en salida de 3.2 EL, 2 carreras limpias, 2 hits, 4 bases por bolas y 1 ponche.Le siguió Melkin Hernández quien tiró 1.1 y permitió 1 carrera.

A la ofensiva volvió a sobresalir por Venezuela Ezequiel Zamora quien se fué de 3-2 con 1 anotada .

Después de este resultado la Tabla de Posiciones tiene a México y Panamá con 1-0, Venezuela 2-1, República Dominicana 1-1, Puerto Rico 0-1 y Nicaragua 0-2.

Nicaragua y Venezuela volverán salir el terreno mañana miércoles. Los primeros jugarán en el primer turno frente a República Dominicana y los segundos lo harán en el horario estelar ante Panamá.

La cartelera de hoy martes continuará con los partidos México vs Panamá (12:00 m), Puerto Rico vs República Dominicana (3:00 pm) y Panamá vs Puerto Rico (6:00 pm).

En la ronda clasificatoria, que concluirá el jueves, los 4 primeros lugares obtendrán boletos para las semifinales de la mañana sabatina.

Con información de CBPC.