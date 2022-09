Anderson Silva, sin preocupaciones previo a su pelea ante Jake Paul

El excampeón de peso mediano de la UFC, Anderson “Spider” Silva, se medirá a la celebridad que se ha tomado el mundo del boxeo, Jake Paul, en una pelea de exhibición pactada para el 29 de octubre.

En la primera conferencia de prensa para promover este evento, la leyenda brasileña de 47 años aseguró que no considera que su legado esté en juego para este encuentro.

Definitivamente no, definitivamente no. Estoy aquí para dar mi mejor esfuerzo, he estado entrenando fuertemente a diario, y los peleadores pelean.”

— Anderson Silva - Excampeón de peso mediano de la UFC