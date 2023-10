Roberto Durán disfrutó el desfile de la Hispanidad en Nueva York

Todo un éxito el desfile de la Hispanidad que se desarrolló en la ciudad de Nueva York donde el color panameño se dio cita en especial con la participación de nuestra más grande gloria del boxeo y deporte panameño, Roberto "Manos de Piedra" Durán.

El popular "Cholo" estuvo en uno de los carros del desfile donde se mostró muy alegre vestido de patria y ondeando la bandera de Panamá.

En su cuenta de Instagram, Roberto Durán expresó sus emociones por participar en el desfile de la Hispanidad en Nueva York:

"Buenas tardes familia. No se imaginan lo feliz y orgulloso que me siento de poder representar a mi tierra que tanto amo, Panamá, en eventos tan importantes como lo es el Desfile de la Hispanidad en la ciudad de Nueva York. Cada vez que yo peleaba, y veía mi bandera ondearse, me llenaba de motivación e inspiración para llevarles esas victorias a Panamá. Yo soy panameño hasta la cepa para que lo sepan, papá! Se les quiere de gratis. Manos de Piedra".

A demás de la presencia de Roberto Durán, también participaron bandas de música panameñas las cuales hicieron sentir las calles de Nueva York como si fuera el mes de noviembre, mes de la patria en Panamá.

Conoce más sobre el desfile de la Hispanidad en Nueva York.

El Desfile de la Hispanidad en Nueva York, también conocido como el Hispanic Day Parade o el Columbus Day Parade, es un evento anual que celebra y destaca la herencia y la cultura hispana en Estados Unidos. Aquí tienes un breve resumen de su historia:

Orígenes: El desfile se originó en 1965 como una forma de conmemorar el Día de la Hispanidad, que coincide con el Día de la Raza, celebrado en muchos países de América Latina y España en honor al encuentro de culturas en el Nuevo Mundo tras el viaje de Cristóbal Colón en 1492.

Celebración cultural: El Desfile de la Hispanidad en Nueva York se convirtió en una celebración importante de la cultura hispana en la ciudad. Representa la diversidad de la comunidad hispana, que incluye a personas de países de habla hispana en América Latina, el Caribe, España y otras partes del mundo.

Desfile anual: El evento se celebra cada año en la ciudad de Nueva York, generalmente en el segundo domingo de octubre, coincidiendo con el Día de Colón o Columbus Day, que es un día feriado en los Estados Unidos.

Participación multicultural: El desfile presenta una gran variedad de participantes, incluyendo grupos folclóricos, bailarines, músicos, estudiantes, organizaciones comunitarias, y personalidades destacadas de la comunidad hispana. Los participantes lucen trajes tradicionales, exhiben arte y cultura, y muestran el orgullo de sus raíces hispanas.

Temas cambiantes: A lo largo de los años, el desfile ha abordado diversos temas, como la unidad de la comunidad hispana en Estados Unidos, la contribución de los hispanos a la sociedad estadounidense y la promoción de la diversidad y la inclusión.

Reconocimiento y legado: El Desfile de la Hispanidad en Nueva York es uno de los desfiles étnicos más grandes y antiguos de la ciudad. Ha contribuido a aumentar la conciencia y el reconocimiento de la influencia y la importancia de la cultura hispana en la sociedad estadounidense.