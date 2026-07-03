Argentina sufrió este viernes para ganarle 3-2 a Cabo Verde en Miami y meterse en los octavos de final del Mundial 2026, tras un partido loco que los campeones del mundo tuvieron que resolver en la prórroga ante la relevación del torneo.

Panamá/La Albiceleste se adelantó gracias a un destello de su capitán Lionel Messi (29'), pero se relajó demasiado y acabó pagándolo ante los africanos, que empataron con un tanto del centrocampista Deroy Duarte (59') y llevaron el encuentro al tiempo extra.

Los argentinos creyeron tener la victoria a tiro tras adelantarse con un gol de Lisandro Martínez (92'), pero un zapatazo del lateral izquierdo caboverdiano Sidny Lopes Cabral (103') volvió a igualar el encuentro e hizo sufrir a los hombres de Lionel Scaloni hasta su último tanto, marcado en propia puerta por el central Diney Borges (111') en un córner.

AFP