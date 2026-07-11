EN VIVO Argentina vs Suiza Mundial 2026 | Alineaciones confirmadas partido de cuartos de final por TVN y TVMAX

Panamá/La emoción del Mundial 2026 continúa con un duelo de alto voltaje. Argentina y Suiza se enfrentan este viernes en Kansas City por un boleto a las semifinales, en un partido que promete intensidad de principio a fin. Sigue con nosotros todas las incidencias, las mejores jugadas, los goles y el análisis de este apasionante encuentro.

La Albiceleste llega en un gran momento tras protagonizar una remontada histórica en los octavos de final, donde venció 3-2 a Egipto luego de revertir una desventaja de dos goles en los minutos finales. El equipo de Lionel Scaloni acumula 11 partidos invicto en Copas del Mundo (9 victorias y 2 empates) y una racha de 12 triunfos consecutivos, alimentando el sueño de convertirse en la primera selección desde Brasil en 1962 en defender con éxito el título mundial.

Por su parte, Suiza vive una campaña inolvidable. Los dirigidos por Murat Yakin eliminaron a Colombia en una dramática tanda de penales para alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 1954, además de conseguir, por primera vez en su historia, dos victorias en rondas eliminatorias de un mismo Mundial. Los suizos llegan con una sola derrota en sus últimos 19 partidos oficiales y amistosos, por lo que buscarán dar el gran golpe del torneo.

Los antecedentes favorecen claramente a Argentina, que nunca ha perdido ante Suiza en siete enfrentamientos (cinco victorias y dos empates), incluyendo dos triunfos en la Copa del Mundo. Sin embargo, el conjunto helvético ya demostró en este torneo que puede competir al más alto nivel y buscará romper la historia para instalarse entre los cuatro mejores del planeta.

¡No te despegues! Desde este momento te llevaremos todas las emociones del Argentina vs Suiza, con el relato minuto a minuto, estadísticas, cambios, goles y las jugadas más importantes de este electrizante choque de cuartos de final del Mundial 2026.