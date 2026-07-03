Mundial 2026 dieciseisavos de final| Australia vs Egipto: estadísticas del primer tiempo

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Un partido equilibrado se da en el Estadio de Dallas entre australianos y egipcios.

Panamá/Máxima efectividad y orden táctico. Esa ha sido la fórmula con la que la selección de Egipto se marcha al descanso con una ventaja de 1-0 sobre Australia, en un vibrante encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Un solitario gol de Eman Ashour, tras una precisa asistencia en el corazón del área, tiene momentáneamente a los "Faraones" con un pie en la siguiente ronda.

El desarrollo de los primeros 45 minutos reflejó una paridad absoluta en la pugna por el esférico, con un 46% de posesión para los africanos, un 45% para los "Socceroos" y un 9% de disputa intensa en la mitad de la cancha. Sin embargo, la diferencia radicó en la claridad de cara a portería.

Efectividad faraónica contra el empuje australiano

Egipto necesitó de muy poco para hacer el máximo daño. Aunque Australia registró un mayor volumen de ataque con 6 remates totales (4 de ellos gestados dentro del área penal), la pólvora de los de Oceanía estuvo mojada: 3 de sus disparos se marcharon completamente desviados y solo uno logró ir con dirección al arco.

Por el contrario, el libreto de Egipto fue quirúrgico. El conjunto dirigido por el estratega de los Faraones supo capitalizar su única gran oportunidad en el área rival. Una notable asistencia rompió las líneas australianas para que Eman Ashour mandara el balón al fondo de la red, firmando el único remate a puerta de su equipo en toda la primera mitad.

Precisión en la distribución y solidez defensiva

El bloque defensivo de Egipto no solo controló el marcador, sino también el ritmo de la circulación. Los egipcios mostraron una precisión excelsa con 228 pases completados frente a los 157 de una Australia que, a pesar de intentar abrir la cancha con 6 centros laterales y buscar el peligro a través de 3 saques de esquina, no logró conectar de manera limpia con sus delanteros.

La zaga de los Faraones también firmó una primera parte impecable en el plano físico y táctico, provocando 16 pérdidas de balón en el bando australiano y manteniendo el juego limpio: el colegiado no ha tenido que mostrar tarjetas amarillas ni rojas a ningún combinado en lo que va de compromiso.

Con este resultado parcial, Australia estará obligada a adelantar líneas y arriesgar en el complemento si quiere mantener vivo el sueño mundialista, mientras que Egipto buscará adormecer el encuentro o liquidarlo de contragolpe. Nos espera una segunda mitad de alta tensión.

Desgloce en números

Ataque

Posesión del balón

Australia: 45%

Egipto: 46%

9% en disputa

Gol

Australia: 0

Egipto: 1

Encajados

Australia: 1

Egipto: 0

Dentro del área penal

Australia: 0

Egipto: 1

Fuera del área penal

Australia: 0

Egipto: 0

Asistencias

Australia: 0

Egipto: 1

Remates a puerta

Total

Australia: 6

Egipto: 3

A puerta

Australia: 1

Egipto: 1

Fallidos

Australia: 3

Egipto: 0

Dentro del área penal

Australia: 4

Egipto: 3

Fuera del área penal

Australia: 2

Egipto: 0

Disciplina

Tarjetas amarillas

Australia: 0

Egipto: 0

Tarjetas rojas

Australia: 0

Egipto: 0

Faltas recibidas

Australia: 4

Egipto: 3

Fueras de juego

Australia: 0

Egipto: 2

Distribución

Pases

Australia: 205

Egipto: 266

Pases completados

Australia: 157

Egipto: 2228

Centros

Australia: 6

Egipto: 2

Centros completados

Australia: 0

Egipto: 1

Jugadas a balón parado

Saques de esquina

Australia: 3

Egipto: 0

Lanzamientos de falta

Australia: 5

Egipto: 4

Penaltis marcados

Australia: 0

Egipto: 0

Defensa

Autogoles

Australia: 0

Egipto: 0

Pérdidas de balón provocadas

Australia: 9

Egipto: 16