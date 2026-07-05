Mundial 2026 Brasil vs Noruega | Erling Haaland despacha a la canarinha con doblete, los vikingos avanzan a cuartos de final

Panamá/Noruega dio el batacazo de la jornada en el Mundial 2026 al eliminar a Brasil con un 2-1 en los octavos de final, disputados en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

El protagonista absoluto de la noche fue Erling Haaland, quien se encargó de castigar a los brasileños con un doblete que confirma su candidatura al título de goleador del torneo, aunque Neymar logró maquillar el resultado en el último suspiro del partido.

El primer tanto llegó al minuto 80, cuando Schjelderup desbordó por izquierda y envió un centro preciso para que Haaland se impusiera en el aire a su marcador y batiera a Alisson Becker de cabeza. Con Brasil volcado al ataque en busca del empate, el "Androide" del Manchester City volvió a aparecer al minuto 90, esta vez con un remate raso desde la frontal del área que parecía sentenciar por completo la eliminación de la Canarinha.

Sin embargo, en el alargue, Brasil encontró una última luz de esperanza: al minuto 90+8, el árbitro sancionó penal tras un codazo de Leo Ostigard sobre Casemiro. Neymar, quien había ingresado desde el banco, tomó la responsabilidad y al minuto 90+10 convirtió el penal para poner el 1-2 en el marcador, encarándose con el arquero Nyland tras la anotación. El gol, sin embargo, llegó demasiado tarde para evitar la eliminación.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llegaba a este cruce como uno de los favoritos, tras haber remontado en dieciseisavos de final ante Japón (2-1), pero no logró sobreponerse al planteamiento ordenado de los escandinavos, que defendieron con disciplina durante casi todo el compromiso y golpearon con letalidad en los minutos decisivos. Vinícius Júnior, máximo referente ofensivo de la Canarinha en el torneo, no logró destrabar el marcador a pesar de las constantes llegadas por el sector izquierdo.

Con este resultado, Haaland llega a siete goles en el Mundial 2026, reafirmándose como una de las figuras más determinantes de esta edición junto a Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Brasil, eliminado en octavos, deberá esperar hasta el próximo Mundial para intentar recuperar el trono, mientras que Noruega hace historia al meterse entre los ocho mejores equipos del torneo. En cuartos de final, los escandinavos enfrentarán al ganador de la llave entre Inglaterra y México, duelo que se disputa este mismo domingo en el Estadio Ciudad de México.