Panamá/¡Bienvenidos al EN VIVO de Brasil vs Noruega! Sigue minuto a minuto todas las incidencias de este emocionante encuentro de los octavos de final del Mundial 2026. Disfruta de la transmisión por TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM, con el mejor análisis, alineaciones, estadísticas y todas las jugadas del partido.