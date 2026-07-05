EN VIVO Brasil vs Noruega Mundial 2026

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BRASIL 🇧🇷 VS 🇳🇴 NORUEGA | 8VOS | MUNDIAL FIFA 2026 | TVMAX | EN VIVO / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
05 de julio 2026 - 13:38

Panamá/¡Bienvenidos al EN VIVO de Brasil vs Noruega! Sigue minuto a minuto todas las incidencias de este emocionante encuentro de los octavos de final del Mundial 2026. Disfruta de la transmisión por TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM, con el mejor análisis, alineaciones, estadísticas y todas las jugadas del partido.

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