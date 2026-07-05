Mundial 2026 | Brasil vs Noruega Todos los Goles

Noruega, con doblete de Haaland, elimina a Brasil en octavos del Mundial.

Mundial 2026 | Brasil vs Noruega Todos los Goles / FIFA
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05 de julio 2026 - 18:35

Panamá/Adiós al sueño del sexto título mundial: el Brasil de Carlo Ancelotti sucumbió 2-1 este domingo ante el poder de la Noruega de Erling Haaland y fue eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026.

El androide nórdico, con un cabezazo mortal y un zurdazo endemoniado (79' y 90'), firmó la peor participación mundialista de la Canarinha desde Italia 1990, cuando también cayó en la ronda de los 16 mejores.

Neymar (90+10'), en la que seguramente fue su última participación mundialista, descontó desde el punto blanco para una Seleção que acabó rendida sobre el césped del MetLife Stadium.

AFP.

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