Noruega, con doblete de Haaland, elimina a Brasil en octavos del Mundial.

Panamá/Adiós al sueño del sexto título mundial: el Brasil de Carlo Ancelotti sucumbió 2-1 este domingo ante el poder de la Noruega de Erling Haaland y fue eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026.

El androide nórdico, con un cabezazo mortal y un zurdazo endemoniado (79' y 90'), firmó la peor participación mundialista de la Canarinha desde Italia 1990, cuando también cayó en la ronda de los 16 mejores.

Neymar (90+10'), en la que seguramente fue su última participación mundialista, descontó desde el punto blanco para una Seleção que acabó rendida sobre el césped del MetLife Stadium.

AFP.