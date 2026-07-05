Mundial 2026 octavos de final| Brasil vs Noruega: estadísticas del primer tiempo
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Brasileños y noruegos miden fuerzas en el Estadio de Nueva York - Nueva Jersey.
Panamá/l marcador no se mueve al descanso, pero el guion sobre el césped ha quedado perfectamente definido. Brasil y Noruega empatan a cero tras unos primeros 45 minutos de octavos de final marcados por el sorprendente control territorial de la escuadra europea y la resistencia pragmática de la 'Canarinha'.
El control es nórdico
Desde el pitido inicial, Noruega asumió el protagonismo del encuentro a través de una posesión asfixiante que rozó el 59%, frente a un discreto 33% del conjunto sudamericano (con un 8% de balón dividido). Los europeos tejieron su juego con una distribución precisa, registrando 319 pases (287 completados), superando con creces la circulación de una selección brasileña que se vio obligada a replegarse y que apenas pudo conectar 191 pases.
El volumen de juego noruego también se tradujo en el juego aéreo, buscando constantemente el área rival con 7 centros —uno de ellos completado— y provocando hasta 3 saques de esquina.
Brasil golpea menos, pero llega más
A pesar de la superioridad táctica de Noruega, el peligro real en las áreas contó una historia diferente. Brasil, fiel a un plan de transiciones rápidas, logró pisar el área penal con mucha más frecuencia. Los sudamericanos firmaron un total de 8 remates (6 de ellos dentro del área), duplicando la producción de una Noruega que solo pudo intentar 4 disparos.
Sin embargo, la pólvora sigue mojada para ambos combinados. La efectividad de cara al arco ha sido idéntica y bajísima: apenas 2 remates a puerta por bando, todos desactivados por los guardametas, y 2 disparos fallidos por lado. Las asistencias y los goles se mantienen en cero.
Guante blanco en la cancha
El encuentro ha destacado por su limpieza y rigurosidad táctica. El colegiado apenas ha tenido trabajo en una primera mitad donde la disciplina fue la norma: ninguna tarjeta amarilla ni roja ha sido mostrada. Ambos equipos cometieron y recibieron exactamente 3 faltas, reflejo de una presión medida que se tradujo también en la recuperación, con 8 pérdidas provocadas por Brasil y 9 por Noruega.
La única nota de infracción técnica la puso el ataque noruego al incurrir en el único fuera de juego de lo que va de partido.
Todo queda abierto para la segunda mitad. Noruega tiene el balón, pero Brasil mantiene el peligro latente en el contragolpe. Quien logre romper el muro defensivo contrario sellará su billete a los cuartos de final del Mundial 2026.
Ataque
Posesión del balón
Brasil: 33%
Noruega: 59%
8% en disputa
Gol
Brasil:: 0
Noruega: 0
Encajados
Brasil:: 0
Noruega: 0
Dentro del área penal
Brasil:: 0
Noruega: 0
Fuera del área penal
Brasil: 0
Noruega: 0
Asistencias
Brasil:: 0
Noruega: 0
Remates a puerta
Total
Brasil: 8
Noruega: 4
A puerta
Brasil: 2
Noruega: 2
Fallidos
Brasil: 2
Noruega: 2
Dentro del área penal
Brasil: 6
Noruega: 4
Fuera del área penal
Brasil: 2
Noruega: 0
Disciplina
Tarjetas amarillas
Brasil: 0
Noruega: 0
Tarjetas rojas
Brasil: 0
Noruega: 0
Faltas recibidas
Brasil: 3
Noruega: 3
Fueras de juego
Brasil: 0
Noruega: 1
Distribución
Pases
Brasil: 191
Noruega: 319
Pases completados
Brasil: 166
Noruega: 287
Centros
Brasil: 5
Noruega: 7
Centros completados
Brasil: 0
Noruega: 1
Jugadas a balón parado
Saques de esquina
Brasil: 1
Noruega: 3
Lanzamientos de falta
Brasil: 3
Noruega: 3
Penaltis marcados
Brasil: 0
Noruega: 0
Defensa
Autogoles
Brasil: 0
Noruega: 0
Pérdidas de balón provocadas
Brasil: 8
Noruega: 9