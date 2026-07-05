Mundial 2026 octavos de final| Brasil vs Noruega: estadísticas del primer tiempo

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Brasileños y noruegos miden fuerzas en el Estadio de Nueva York - Nueva Jersey.

Panamá/l marcador no se mueve al descanso, pero el guion sobre el césped ha quedado perfectamente definido. Brasil y Noruega empatan a cero tras unos primeros 45 minutos de octavos de final marcados por el sorprendente control territorial de la escuadra europea y la resistencia pragmática de la 'Canarinha'.

El control es nórdico

Desde el pitido inicial, Noruega asumió el protagonismo del encuentro a través de una posesión asfixiante que rozó el 59%, frente a un discreto 33% del conjunto sudamericano (con un 8% de balón dividido). Los europeos tejieron su juego con una distribución precisa, registrando 319 pases (287 completados), superando con creces la circulación de una selección brasileña que se vio obligada a replegarse y que apenas pudo conectar 191 pases.

El volumen de juego noruego también se tradujo en el juego aéreo, buscando constantemente el área rival con 7 centros —uno de ellos completado— y provocando hasta 3 saques de esquina.

Brasil golpea menos, pero llega más

A pesar de la superioridad táctica de Noruega, el peligro real en las áreas contó una historia diferente. Brasil, fiel a un plan de transiciones rápidas, logró pisar el área penal con mucha más frecuencia. Los sudamericanos firmaron un total de 8 remates (6 de ellos dentro del área), duplicando la producción de una Noruega que solo pudo intentar 4 disparos.

Sin embargo, la pólvora sigue mojada para ambos combinados. La efectividad de cara al arco ha sido idéntica y bajísima: apenas 2 remates a puerta por bando, todos desactivados por los guardametas, y 2 disparos fallidos por lado. Las asistencias y los goles se mantienen en cero.

Guante blanco en la cancha

El encuentro ha destacado por su limpieza y rigurosidad táctica. El colegiado apenas ha tenido trabajo en una primera mitad donde la disciplina fue la norma: ninguna tarjeta amarilla ni roja ha sido mostrada. Ambos equipos cometieron y recibieron exactamente 3 faltas, reflejo de una presión medida que se tradujo también en la recuperación, con 8 pérdidas provocadas por Brasil y 9 por Noruega.

La única nota de infracción técnica la puso el ataque noruego al incurrir en el único fuera de juego de lo que va de partido.

Todo queda abierto para la segunda mitad. Noruega tiene el balón, pero Brasil mantiene el peligro latente en el contragolpe. Quien logre romper el muro defensivo contrario sellará su billete a los cuartos de final del Mundial 2026.

Ataque

Posesión del balón

Brasil: 33%

Noruega: 59%

8% en disputa

Gol

Brasil:: 0

Noruega: 0

Encajados

Brasil:: 0

Noruega: 0

Dentro del área penal

Brasil:: 0

Noruega: 0

Fuera del área penal

Brasil: 0

Noruega: 0

Asistencias

Brasil:: 0

Noruega: 0

Remates a puerta

Total

Brasil: 8

Noruega: 4

A puerta

Brasil: 2

Noruega: 2

Fallidos

Brasil: 2

Noruega: 2

Dentro del área penal

Brasil: 6

Noruega: 4

Fuera del área penal

Brasil: 2

Noruega: 0

Disciplina

Tarjetas amarillas

Brasil: 0

Noruega: 0

Tarjetas rojas

Brasil: 0

Noruega: 0

Faltas recibidas

Brasil: 3

Noruega: 3

Fueras de juego

Brasil: 0

Noruega: 1

Distribución

Pases

Brasil: 191

Noruega: 319

Pases completados

Brasil: 166

Noruega: 287

Centros

Brasil: 5

Noruega: 7

Centros completados

Brasil: 0

Noruega: 1

Jugadas a balón parado

Saques de esquina

Brasil: 1

Noruega: 3

Lanzamientos de falta

Brasil: 3

Noruega: 3

Penaltis marcados

Brasil: 0

Noruega: 0

Defensa

Autogoles

Brasil: 0

Noruega: 0

Pérdidas de balón provocadas

Brasil: 8

Noruega: 9