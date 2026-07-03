Mundial 2026| Brasil vs Noruega: Raphinha vuelve a entrenar con sus compañeros

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| El jugador del FC Barcelona entrenó con sus compañeros de selección tras perderse el juego de dieciseisavos de final ante Japón,

Estados Unidos/El extremo Raphinha participó este viernes por primera vez desde que se lesionó en los entrenamientos grupales de Brasil, a dos días de que la Seleção dispute el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega.

El atacante del FC Barcelona se lastimó el muslo derecho en el segundo partido de la fase de grupos, ante Haití, el 19 de junio en Filadelfia.

Desde entonces no jugaba ni hacía actividades de campo con el resto de sus compañeros, pero este viernes entrenó junto a ellos en el complejo Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey.

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El plantel lo aplaudió antes de comenzar las labores en una nueva jornada de altas temperaturas, de alrededor de 36 grados, y le hizo el tradicional pasillo de honor, en el que le dan suaves golpes a su paso.

Neymar, de muy pocos minutos en Norteamérica 2026, lo roció con agua en medio de un ambiente jocoso y de camaradería.

En los quince minutos a los que tuvo acceso la prensa, los brasileños hicieron ejercicios de activación muscular y rondos.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no confirmó si Raphinha participaría en pleno del resto del entrenamiento, en el que se prevé que Carlo Ancelotti empiece a perfilar el once que actuará contra Noruega.

Su presencia tampoco está asegurada para el duelo del domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, ante una selección a la que los pentacampeones del mundo nunca han vencido (dos derrotas, dos empates).

El extremo podría actuar en caso de necesidad y según su evolución hasta el día del partido, dijo el jueves a la AFP una fuente de la CBF.

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Aparte de la reaparición del delantero del Barcelona, Brasil no tuvo mayores novedades en su penúltima práctica antes de enfrentar a los Vikingos.

Ancelotti contó con todos los jugadores, salvo el mediocampista Lucas Paquetá, quien sufrió una lesión en el posterior del muslo izquierdo contra Japón en dieciseisavos de final.

El volante del Flamengo será baja frente a los Vikingos y se teme que solo pueda volver a jugar en caso de que los auriverdes clasifiquen a la final, el 19 de julio.