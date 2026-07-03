Mundial 2026| Alemania se sacude: Julian Nagelsmann renuncia a la dirección de la Mannschaft, anuncian medios

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| La selección alemana habría dado un giro de timón con la dimisión de su estratega, la que fue divulgada por varios medios del país europeo.

Alemania/Cuatro días después de la humillante eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, Julian Nagelsmann presentó su dimisión como seleccionador de Alemania, anuncian este viernes varios medios del país germano.

Según el diario Bild y Sky, el entrenador alemán, que tiene contrato hasta el verano boreal 2028, habría aceptado la petición de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para dimitir del puesto que ocupaba desde septiembre de 2023.

Esa petición fue formulada el jueves, luego de una reunión de tres horas entre Nagelsmann y la DFB para analizar el fiasco.

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El puesto del entrenador de 38 años debería pasar a manos del veterano Jürgen Klopp (59 años), gran favorito para sucederlo. Tras pasar con éxito por los banquillos del Maguncia y Borussia Dortmund, Klopp se convirtió en una leyenda del Liverpool.

En Anfield logró conquistar la Premier League en 2020, poniendo fin a una sequía de 30 años sin campeonato de los Reds, título que llegó un año después de conquistar la Liga de Campeones.

Klopp anunció su salida del Liverpool en enero de 2024 y abandonó el puesto a final de esa temporada, tras nueve años en el club inglés. Desde el 1 de enero de 2025 esta bajo contrato con el grupo multipropiedad Red Bull como director mundial de fútbol, asesorando en los diferentes clubes que posee el conglomerado austríaco de bebidas energéticas.

El desafío en el banquillo de la Mannschaft es enorme, luego de tres humillaciones consecutivas en Mundiales: eliminación en fase de grupos en 2018 y 2022 y eliminación en dieciseisavos hace cuatro días en Foxborough contra la modesta Paraguay (1-1, 4-3 tras penales).

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