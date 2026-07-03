Mundial 2026 | A un paso de cerrar los dieciseisavos de final ¿cómo van los cruces?

Panamá/El Mundial 2026 sigue entregando emociones en los dieciseisavos de final. Con trece selecciones ya clasificadas a octavos, restan únicamente tres partidos —todos programados para hoy viernes 3 de julio— para terminar de armar el cuadro completo de la siguiente ronda.

España no dio tregua y goleó 3-0 a Austria, con doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro. Portugal, en cambio, sufrió hasta el final para superar 2-1 a Croacia: Ivan Perišić adelantó a los croatas, Cristiano Ronaldo igualó de penal y Gonçalo Ramos anotó el gol de la clasificación en el minuto 90+3, en un duelo que marcó el final de la aventura mundialista de Luka Modrić. Ambos ya tienen fecha para el gran cruce ibérico en octavos.

Francia fue una aplanadora ante Suecia (3-0), con un doblete de Kylian Mbappé y un gol de Barcola. Del otro lado del cruce lo espera Paraguay, protagonista del golpe más grande de la ronda al eliminar 4-3 en penales a Alemania tras el 1-1 en el tiempo reglamentario.

Brasil sufrió pero superó 2-1 a Japón, y su premio es un duelo directo con Noruega, que dejó en el camino a Costa de Marfil (2-1) con un gol decisivo de Erling Haaland.

En la zona de Concacaf, México sigue perfecto con un 2-0 sobre Ecuador (goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez). Su rival en octavos será Inglaterra, que remontó 2-1 a la República Democrática del Congo con un doblete de Harry Kane.

Canadá también celebró como anfitrión con un 1-0 sobre Sudáfrica y ya conoce a su rival: Marruecos, que igualó 1-1 con Países Bajos y avanzó 3-2 en penales.

La última en sumarse fue Suiza, que resolvió con autoridad su serie ante Argelia (2-0), y ahora espera al ganador de Colombia-Ghana.

Clasificados a octavos hasta el momento (13): España, Portugal, Francia, Paraguay, Brasil, Noruega, México, Inglaterra, Canadá, Marruecos, Suiza, Bélgica y Estados Unidos.

Las seis llaves de octavos ya confirmadas

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos — 12:00 p.m. Panamá — Estadio de Houston

Paraguay vs. Francia — 4:00 p.m. Panamá — Estadio de Filadelfia

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega — 3:00 p.m. Panamá — Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

— 3:00 p.m. Panamá — Estadio de Nueva York/Nueva Jersey México vs. Inglaterra — 7:00 p.m. Panamá — Estadio Azteca

Lunes 6 de julio

Estados Unidos vs. Bélgica — 2:00 p.m. Panamá — Estadio de Seattle

— 2:00 p.m. Panamá — Estadio de Seattle Portugal vs. España — 7:00 p.m. Panamá — Estadio de Dallas

La llave que falta por cerrar

Hoy viernes 3 de julio se disputan los tres últimos partidos de dieciseisavos: Argentina vs. Cabo Verde, Australia vs. Egipto y Colombia vs. Ghana. Sus resultados definirán a los últimos cuatro clasificados y cerrarán la última llave, programada para el martes 7 de julio:

Suiza vs. Ganador Colombia/Ghana — 3:00 p.m. Panamá (4:00 p.m. ET) — Estadio BC Place, Vancouver

— 3:00 p.m. Panamá (4:00 p.m. ET) — Estadio BC Place, Vancouver Ganador Argentina/Cabo Verde vs. Ganador Australia/Egipto — 11:00 a.m. Panamá (12:00 p.m. ET) — Estadio de Atlanta

El cuadro de eliminación directa quedará completo esta misma noche, con los cuartos de final programados del 9 al 11 de julio y la gran final el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

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