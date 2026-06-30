Mundial 2026 Francia 0-0 Suecia | Primer tiempo

Panamá/La fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúa con un atractivo duelo europeo cuando Francia enfrente a Suecia en el imponente MetLife Stadium de Nueva York, escenario donde los dirigidos por Didier Deschamps intentarán mantener su paso perfecto en el torneo y confirmar su condición de candidatos al título.

Los Bleus llegan como una de las selecciones más dominantes de la competición, mientras que el conjunto sueco afronta el desafío con la ilusión de prolongar una campaña que ya ha dejado marcas históricas para su fútbol.

Francia llega con una ofensiva demoledora

La Selección de Francia ha enviado un claro mensaje al resto de los aspirantes al título tras completar una impecable fase de grupos con tres victorias en igual número de presentaciones. Además de sumar los nueve puntos posibles, el conjunto francés anotó 10 goles, igualando el mejor registro ofensivo de cualquier selección en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

En su último compromiso goleó 4-1 a Noruega, pese a presentar una alineación con varias modificaciones, demostrando la enorme profundidad de su plantilla y la calidad de sus variantes ofensivas.

El pleno de triunfos representa la primera vez que Francia supera una fase de grupos con puntaje perfecto desde el histórico Mundial de 1998, torneo que conquistó como anfitrión.

Las estadísticas también respaldan el enorme momento de los galos. Los franceses han marcado tres o más goles en cada uno de sus últimos cuatro partidos mundialistas, una racha que refleja el extraordinario nivel ofensivo del equipo. Si repiten esa producción ante Suecia, además de avanzar a los octavos de final establecerían un nuevo récord con cinco encuentros consecutivos anotando al menos tres goles en una Copa del Mundo.

Otro dato que ilusiona al conjunto europeo es que también está cerca de conseguir su séptima victoria consecutiva ante selecciones de la UEFA en los Mundiales, una marca sin precedentes.

Suecia quiere escribir otra página histórica

Aunque clasificó como uno de los mejores terceros lugares del Grupo F, Suecia ha demostrado que puede competir frente a cualquier rival.

El equipo dirigido por Graham Potter estableció un nuevo récord nacional al marcar siete goles durante la fase de grupos, la mayor cantidad conseguida por los escandinavos en esa instancia de una Copa del Mundo.

Ahora buscarán acercarse a los 15 goles que lograron durante el Mundial de Estados Unidos 1994, torneo en el que alcanzaron un histórico tercer lugar.

Sin embargo, el camino hacia una nueva hazaña no será sencillo. Enfrente tendrán a una selección francesa que atraviesa uno de los mejores momentos del campeonato. Aun así, los suecos se aferran a un dato alentador: solo fueron eliminados en dos de sus últimas siete participaciones en una primera ronda eliminatoria mundialista, aunque ambas derrotas ocurrieron en sus tres apariciones más recientes.

Historial favorable para Francia

El historial entre ambas selecciones favorece ampliamente a Francia, que domina la serie con 12 victorias, cinco empates y seis derrotas en 23 enfrentamientos.

No obstante, los antecedentes en torneos oficiales presentan un panorama distinto. Los únicos dos cruces entre ambos en competiciones mayores ocurrieron en la Eurocopa, con un empate 1-1 en 1992 y una victoria de Suecia por 2-0 en la edición de 2012.

Jugadores a seguir

Todas las miradas estarán puestas sobre Ousmane Dembélé, quien firmó un espectacular triplete en el primer tiempo frente a Noruega, convirtiéndose en el primer futbolista que logra esa hazaña en un Mundial desde que el ruso Oleg Salenko anotó cinco goles contra Camerún en Estados Unidos 1994.

Por el lado sueco, Anthony Elanga atraviesa un gran momento tras marcar en los dos últimos encuentros de la fase de grupos. Si vuelve a convertir ante Francia, será el primer jugador sueco desde 1994 en anotar en tres partidos consecutivos de una Copa del Mundo.

Posibles bajas

La selección francesa espera recuperar al defensor William Saliba, ausente en el compromiso frente a Noruega por molestias físicas.

Mientras tanto, Suecia mantiene la incertidumbre sobre el estado de Isak Hien y Victor Lindelöf, quienes abandonaron lesionados el último encuentro y permanecen bajo evaluación médica.

Con una ofensiva encendida y el cartel de favorita, Francia intentará imponer su jerarquía para seguir avanzando en el Mundial 2026, mientras que Suecia buscará protagonizar una de las grandes sorpresas de los dieciseisavos de final y mantener vivo el sueño de volver a hacer historia en la máxima cita del fútbol mundial.