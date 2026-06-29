Mundial 2026 Países Bajos 0-0 Marruecos | medio tiempo

Panamá/De un lado, la Oranje de Ronald Koeman, una de las potencias históricas del fútbol mundial que llega con once partidos sin perder y la certeza de quien sabe lo que es llegar lejos en una Copa del Mundo.

Del otro, los Leones del Atlas de Mohamed Ouahbi, un equipo que viene de escribir su página más brillante en la historia mundialista con una remontada histórica ante Haití y que llega con ocho partidos sin perder y la convicción, según su propio técnico, de poder ganar el torneo.

Momentum contra momentum, jerarquía contra ambición. Todo lo que necesitas saber sobre este partidazo, a continuación.

Dos rachas, un solo billete a octavos

El Estadio de Monterrey albergará uno de los cruces más atractivos de esta ronda eliminatoria cuando Países Bajos y Marruecos se midan en un duelo que enfrenta a dos de los equipos con mayor momentum del torneo. La Oranje llega con la solidez de los grandes, los Leones del Atlas con la convicción de quienes ya demostraron en Qatar 2022 que pueden desafiar al mundo. Hay historia, hay jerarquía y hay argumentos de ambos lados.

Países Bajos: once apariciones, once clasificaciones

Países Bajos cerró el Grupo F sin conocer la derrota (2 victorias, 1 empate), con una contundente goleada 3-1 sobre Túnez como colofón. El dato histórico que respalda la confianza de Ronald Koeman es incontestable: la Oranje ha avanzado en las diez ocasiones en que ha participado en una Copa del Mundo, y ha llegado al menos a cuartos de final en cinco de sus últimas seis participaciones. A ese historial se le suma una racha competitiva de once partidos sin perder (8 victorias, 3 empates) que lleva intacta al arranque de la fase eliminatoria.

El hombre a seguir es Brian Brobbey. El delantero ha marcado sus tres goles en este Mundial durante los primeros 20 minutos de partido, lo que convierte el arranque de cada encuentro en un momento de máximo peligro para cualquier rival. La principal baja es Jurrien Timber, que no estará disponible para este cruce.

Marruecos: récords y ambición sin límites

Los Leones del Atlas llegaron a este punto después de firmar su mejor partido mundialista en décadas. La remontada ante Haití (4-2), tras encajar en el minuto 10, fue histórica en varios sentidos: fue la primera vez que Marruecos marcó cuatro goles en un partido de Copa del Mundo, y supuso además su primer triunfo mundialista cuando iban perdiendo en toda su historia (antes: 1 empate y 11 derrotas en esa situación). Con un 69% de posesión ante Haití — su mayor registro histórico en una sola jornada mundialista — el equipo de Mohamed Ouahbi terminó segundo en el Grupo C solo por diferencia de goles respecto a Brasil.

La figura es Achraf Hakimi, quien aportó un gol y una asistencia ante Haití y llega al partido con un dato que intimida: Marruecos ha ganado 10 de los 12 partidos en que el lateral del PSG ha marcado o asistido (2 empates). Las bajas significativas son Nayef Aguerd y Abde Ezzalzouli, dos piezas importantes del esquema marroquí que no estarán disponibles.

El antecedente y las tendencias

El único precedente mundialista entre ambas selecciones lo ganaron los holandeses 2-1 en 1994. Países Bajos llega además con un historial perfecto ante selecciones africanas en Copas del Mundo (5 victorias, 1 empate), mientras que Marruecos buscará encadenar victorias consecutivas frente a equipos europeos tras su 1-0 ante Escocia en la fase de grupos, resultado que ya apuntaba la capacidad de este equipo para competir de igual a igual con el Viejo Continente.

Dos rachas, dos estilos, dos ambiciones. Monterrey será el árbitro.