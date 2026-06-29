El gol de Cody Gakpo que conmovió al Mundial: así celebró Países Bajos un tanto cargado de emoción

Panamá/Cody Gakpo volvió a aparecer en el momento justo para Países Bajos. El delantero anotó ante Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputado este lunes en el Estadio de Monterrey, y la celebración del gol se transformó en una de las postales más emotivas del torneo: todos sus compañeros corrieron hacia el borde del campo para abrazarlo y arroparlo en un momento que trasciende lo deportivo.

El gesto del plantel neerlandés no fue casualidad. El delantero del Liverpool, de 27 años, atraviesa un momento personal sumamente difícil tras el fallecimiento del hijo que esperaba junto a su pareja, la modelo Noa van der Bij. La pareja anunció a través de redes sociales que su bebé, a quien llamaron Elijah Raphael Gakpo, murió durante el embarazo. Ante esta dolorosa noticia, el futbolista solicitó privacidad y espacio para que su familia pueda atravesar el duelo en medio de la competición mundialista.

A pesar de las circunstancias, Gakpo decidió mantenerse concentrado y disponible para su selección, demostrando una fortaleza que sus propios compañeros quisieron reconocer en pleno terreno de juego. El atacante ha sido una de las figuras determinantes para la Oranje en este Mundial: llegó a este partido con dos goles en los tres encuentros de la fase de grupos, una contribución clave para que Países Bajos cerrara como líder del Grupo F.

El tanto ante Marruecos no solo suma a las aspiraciones neerlandesas de avanzar a octavos de final, sino que también deja una imagen que quedará grabada en la memoria de este torneo: la de un equipo que, más allá del resultado, decidió rodear y sostener a uno de los suyos en medio del dolor.