El Portugal de CR7 vence 2-1 y despide a la Croacia de Modric del Mundial

Panamá/Cristiano Ronaldo sigue, Luka Modric dice adiós: Portugal remontó 2-1 en tiempo de descuento a Croacia este jueves en un choque de grandes emociones en Toronto y clasificó a los octavos de final del Mundial de 2026.

Los croatas se fueron adelante con una anotación del atacante Ivan Perisic en el minuto 53, pero la Seleção empató a través de su capitán CR7, de penal, en el 68', y dio la vuelta con un cabezazo del delantero Gonçalo Ramos (90+4').

AFP