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Mundial 2026 | Portugal 2-1 Croacia Resumen Completo

El Portugal de CR7 vence 2-1 y despide a la Croacia de Modric del Mundial

Mundial 2026 | Portugal 2-1 Croacia Resumen Completo / FIFA
FIFA
02 de julio 2026 - 22:04

Panamá/Cristiano Ronaldo sigue, Luka Modric dice adiós: Portugal remontó 2-1 en tiempo de descuento a Croacia este jueves en un choque de grandes emociones en Toronto y clasificó a los octavos de final del Mundial de 2026.

Los croatas se fueron adelante con una anotación del atacante Ivan Perisic en el minuto 53, pero la Seleção empató a través de su capitán CR7, de penal, en el 68', y dio la vuelta con un cabezazo del delantero Gonçalo Ramos (90+4').

AFP

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