Mundial 2026 | Sudáfrica 0-0 Canadá primer tiempo

Panamá/Bienvenidos a est eminuto a minuto del partido Sudáfrica vs Canadá Mundial 2026.

Bafana Bafana llegan a este encuentro montados en una sorpresa monumental. Tras una derrota inicial ante México (2-0) que los dejó al borde de la eliminación, el combinado dirigido por Hugo Broos —de 74 años, el técnico de mayor edad en comandar un partido de eliminatorias en la historia del Mundial— se rehízo para vencer a Corea del Sur (1-0) en la última jornada y avanzar como segundo del Grupo A.

Canadá, por su parte, escribe también páginas históricas en este certamen. Los de Jesse Marsch se convierten en la primera selección anfitriona en jugar fuera de sus fronteras en una Copa del Mundo, condición a la que fueron relegados tras caer ante Suiza (2-1) en su última presentación grupal. Con todo, la fase de grupos dejó cifras notables para los canadienses: ocho goles marcados y 21 disparos al arco, diez más de lo que habían registrado en sus dos participaciones mundialistas anteriores combinadas.

El único antecedente directo entre estas selecciones data de 2007, con victoria sudafricana 2-0.