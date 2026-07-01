Panamá/México avanzó a los octavos de final del Mundial Norteamérica 2026 tras vencer 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca. Este es el primer triunfo del Tri en eliminación directa en 40 años, desde 1986, cuando también fue anfitrión.

Su próximo rival saldrá del partido entre Inglaterra y RD Congo. México sigue invicto en el Azteca en Mundiales.

Los goles fueron de Julián Quiñones (22’) y Raúl Jiménez (31’). El equipo fue superior desde el inicio, con el apoyo de 80,000 aficionados que corearon, cantaron y celebraron cada jugada. También se escuchó el grito de "puto", ya sancionado.

El partido comenzó con retraso por una tormenta eléctrica. Ecuador terminó con un expulsado (Piero Hincapié). Al final, la afición coreó "El rey" para cerrar la fiesta.

Alineación México: Rangel; Sánchez, Montes, Vázquez, Gallardo; Mora (Gutiérrez), Lira, Romo (Vargas); Alvarado (Reyes), Jiménez (Giménez), Quiñones (Pineda). DT: Javier Aguirre.

Alineación Ecuador: Galíndez; Palma (Medina), Ordóñez (Preciado), Pacho, Hincapié; Yeboah (Caicedo), M. Caicedo, Vite, Angulo (Páez); Plata, Valencia (Rodríguez). DT: Sebastián Beccacece.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).