La selección de Suiza confirmó su candidatura en el Mundial 2026 al vencer con autoridad 2-0 a Argelia en el BC Place de Vancouver, Canadá, un resultado que le permitió asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo.

Panamá/Suiza derrotó 2-0 a Argelia en Vancouver (Canadá) y se clasificó para los octavos de final del Mundial de Norteamérica, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana que se disputará el viernes en Kansas City.

El partido apenas tuvo historia: los europeos fueron superiores y se impusieron con los goles de Breel Embolo (10') y Dan Ndoye (46), al comienzo de cada uno de los dos periodos.

AFP