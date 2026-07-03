Mundial 2026 Canadá vs Marruecos| Los de la Hoja de Maple prueban su resistencia ante los Leones del Atlas

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Los canadienses quieren seguir amenizando la fiesta en su casa, pero tendrán al frente a un conjunto marroquí que viene de una faena agotadora ante Países Bajos.

Estados Unidos/El Canadá de Jesse Marsch intentará prolongar su notable recorrido en el Mundial 2026 cuando enfrente este sábado a un favorito pero desgastado Marruecos en Houston, en un duelo donde el ganador se verá con Francia o Paraguay en cuartos de final.

Los Leones del Atlas parten como favoritos. Con la experiencia acumulada tras su cuarto lugar en Catar 2022 y un plantel repleto de talento, los marroquíes cuentan con argumentos de sobra para afrontar este compromiso desde una posición de fuerza.

"Estamos emocionados, es lo que esperamos, es donde queremos estar, y sabemos que Marruecos nos va a poner las cosas muy difíciles en todo lo que hagamos. Es un equipo que tiene cero puntos débiles, literalmente", reconoció el seleccionador de Canadá.

Empezando con el arquero Yassine Bounou hasta el delantero Ismael Saibari, una de las revelaciones del torneo y reciente incorporación del Bayern Munich, Marruecos dispone de figuras en todas sus líneas.

A ellos se suman el capitán, Achraf Hakimi, y la joven promesa Ayyoub Bouaddi, volante del Lille de 18 años.

"El jugador marroquí tiene esa capacidad técnica de ser muy bueno con el balón. También sabe correr mucho tiempo (...) Hemos construido una identidad de juego que corresponde a lo que somos", aseguró su DT Mohamed Ouahbi.

Pero este Mundial, marcado por las sorpresas, el intenso calor y los largos desplazamientos, podría convertir el duelo ante Canadá, una de las selecciones anfitrionas, en una complicación para los africanos.

En dieciseisavos, Marruecos tuvo que exigirse al máximo el lunes en Monterrey para eliminar a Países Bajos.

Tras empatar 1-1, necesitó una agotadora prórroga y una dramática definición por penales para imponerse por 3-2. Además, llega a Houston con un día menos de descanso que los canadienses, que vencieron a Sudáfrica por 1-0 el domingo en Los Ángeles.

Ouahbi consideró este encuentro como el "más importante de su carrera" y reconoció que están ante un rival "temible".

- Marsch, casi local -

Esa diferencia de descanso podría resultar decisiva cuando salgan al campo este sábado a las 12H00 locales (17H00 GMT) en el Houston Stadium, un recinto techado y climatizado que es un alivio para futbolistas que acumulan desgaste físico tras varias semanas de competición.

Los Canucks buscarán aprovechar esa ventaja, precisamente el día en que Estados Unidos celebra el Día de la Independencia, su fiesta nacional. Sería una revancha simbólica para Marsch, exmediocampista estadounidense cuya carrera como entrenador ha alternado éxitos y decepciones.

Tras pasos destacados por Nueva York y Salzburgo, vivió etapas menos exitosas en Leipzig y Leeds United, además de quedarse sin la oportunidad de dirigir a la selección estadounidense.

El técnico, de 52 años, esperaba asumir las riendas del combinado nacional en 2024, pero la federación finalmente optó por el argentino Mauricio Pochettino.

El duelo es también una oportunidad para que Canadá busque una revancha ante los marroquíes: En Catar 2022, los Leones del Atlas vencieron a los ya eliminados Canucks por 2-1 en fase de grupos y no pararon hasta llegar a semifinales.

- Los canadienses ya son héroes -

Marsch se ha entregado por completo al proyecto canadiense, en un país más identificado con el hockey sobre hielo que con el fútbol y que había perdido todos sus partidos en sus dos participaciones mundialistas anteriores (1986 y 2022).

No solo superó por primera vez la fase de grupos, sino que además consiguió su primer triunfo en una ronda de eliminación directa.

"Estamos remando en la dirección adecuada... Contra Marruecos, yo creo que somos una pesadilla para cualquier rival. Vamos a seguir con esa mentalidad", aseguró.

Marsch ha dotado al equipo de identidad y confianza, además de fortalecer un espíritu colectivo que se ha convertido en una de sus principales armas.

"Son héroes canadienses", les dijo a sus jugadores en un discurso dentro del vestuario que se hizo viral tras la victoria sobre los Bafana Bafana. Una victoria ante el favorito Marruecos los llevaría a una dimensión completamente distinta.