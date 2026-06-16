EN VIVO Mundial 2026| Austria 2-1 Jordania: Segundo Tiempo
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Estados Unidos/Las selecciones de Austria y Jordania abren su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un compromiso crucial para el porvenir del Grupo J, sector que comparten junto a la vigente campeona Argentina y Argelia.
Con la obligación de arrancar con el pie derecho, el San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium) de Santa Clara albergará este choque intercontinental inédito.
¿Cómo llega cada selección?
Austria: El regreso de la consistencia europea
El combinado dirigido por el experimentado Ralf Rangnick regresa a la máxima justa mundialista por primera vez desde Francia 1998, rompiendo una sequía de 28 años. Austria clasificó con autoridad tras liderar el Grupo H de las eliminatorias de la UEFA y llega en un gran estado de forma, acumulando una racha de tres victorias consecutivas y cinco partidos invicta.
- Estilo y Baja Sensible: Fieles al sello de Rangnick, los austríacos apostarán por una presión alta asfixiante (Gegenpressing). No obstante, sufrieron un golpe durísimo antes del torneo con la baja por lesión del mediapunta Christoph Baumgartner. La buena noticia es que su histórico capitán David Alaba apunta a llegar a tiempo tras superar molestias físicas, complementado por la jerarquía de Marcel Sabitzer y el olfato goleador de Marko Arnautović.
Jordania: Un debut histórico y el sueño de la sorpresa
La selección de Jordania, comandada por el técnico Jamal Sellami, está haciendo historia pura en esta edición al concretar la primera participación de su vida en un Mundial, tras un brillante subcampeonato en la Copa Asiática y una sólida eliminatoria en la AFC.
- Propuesta y Figuras: Al ser considerados el equipo menos favorecido sobre el papel dentro del grupo, se espera que los asiáticos planten un bloque defensivo bajo y compacto para neutralizar el ritmo europeo y explotar el contragolpe rápido. La gran amenaza jordana recae en los pies de Mousa Al-Tamari, habilidoso extremo del Rennes francés que destaca como el jugador más desequilibrante y la llave de las transiciones ofensivas. Su delantera acusa bajas de peso por lesiones como las de Yazan Al-Naimat, lo que obligará a redoblar esfuerzos a Ali Olwan y Odeh Al-Fakhouri.