EN VIVO Mundial 2026| Austria 2-1 Jordania: Segundo Tiempo

Estados Unidos/Las selecciones de Austria y Jordania abren su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un compromiso crucial para el porvenir del Grupo J, sector que comparten junto a la vigente campeona Argentina y Argelia.

Con la obligación de arrancar con el pie derecho, el San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium) de Santa Clara albergará este choque intercontinental inédito.

¿Cómo llega cada selección?

Austria: El regreso de la consistencia europea

El combinado dirigido por el experimentado Ralf Rangnick regresa a la máxima justa mundialista por primera vez desde Francia 1998, rompiendo una sequía de 28 años. Austria clasificó con autoridad tras liderar el Grupo H de las eliminatorias de la UEFA y llega en un gran estado de forma, acumulando una racha de tres victorias consecutivas y cinco partidos invicta.

Estilo y Baja Sensible: Fieles al sello de Rangnick, los austríacos apostarán por una presión alta asfixiante (Gegenpressing). No obstante, sufrieron un golpe durísimo antes del torneo con la baja por lesión del mediapunta Christoph Baumgartner. La buena noticia es que su histórico capitán David Alaba apunta a llegar a tiempo tras superar molestias físicas, complementado por la jerarquía de Marcel Sabitzer y el olfato goleador de Marko Arnautović.

Jordania: Un debut histórico y el sueño de la sorpresa

La selección de Jordania, comandada por el técnico Jamal Sellami, está haciendo historia pura en esta edición al concretar la primera participación de su vida en un Mundial, tras un brillante subcampeonato en la Copa Asiática y una sólida eliminatoria en la AFC.