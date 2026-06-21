EN VIVO Mundial 2026| Bélgica 0-0 Irán: Primer Tiempo
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Estados Unidos/El duelo entre Bélgica e Irán es uno de los más importantes de la segunda jornada del Grupo G. Ambos llegan tras empatar en su debut y una victoria dejaría al ganador muy cerca de la clasificación a la fase eliminatoria.
Cómo llegan
- Bélgica empató 1-1 ante Egipto en un partido irregular, donde tuvo que reaccionar tras verse en desventaja.
- Irán igualó 2-2 frente a Nueva Zelanda en un encuentro abierto y con alternativas para ambos equipos.
Con todos los equipos del grupo empatados a un punto, el margen de error es mínimo. Nadie puede clasificarse ni quedar eliminado todavía, pero el vencedor dará un paso enorme hacia los dieciseisavos de final.
Claves tácticas
Bélgica
- Tiene más talento individual y experiencia internacional.
- El juego pasa por la creatividad de Kevin De Bruyne.
- La gestión física de Romelu Lukaku será importante; el delantero no llegó al torneo en plenitud y el cuerpo técnico está administrando sus minutos.
Irán
- Es un equipo compacto, intenso y muy peligroso al contraataque.
- Su principal referencia ofensiva sigue siendo Mehdi Taremi.
- Buscará aprovechar los espacios que deje Bélgica y castigar en transición rápida.
Jugadores a seguir
- Kevin De Bruyne (Bélgica)
- Romelu Lukaku (Bélgica)
- Jérémy Doku (Bélgica)
- Mehdi Taremi (Irán)
- Alireza Jahanbakhsh (Irán)