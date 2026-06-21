EN VIVO Mundial 2026| Bélgica 0-0 Irán: Primer Tiempo

Estados Unidos/El duelo entre Bélgica e Irán es uno de los más importantes de la segunda jornada del Grupo G. Ambos llegan tras empatar en su debut y una victoria dejaría al ganador muy cerca de la clasificación a la fase eliminatoria.

Cómo llegan

Bélgica empató 1-1 ante Egipto en un partido irregular, donde tuvo que reaccionar tras verse en desventaja.

Irán igualó 2-2 frente a Nueva Zelanda en un encuentro abierto y con alternativas para ambos equipos.

Con todos los equipos del grupo empatados a un punto, el margen de error es mínimo. Nadie puede clasificarse ni quedar eliminado todavía, pero el vencedor dará un paso enorme hacia los dieciseisavos de final.

Claves tácticas

Bélgica

Tiene más talento individual y experiencia internacional.

El juego pasa por la creatividad de Kevin De Bruyne.

La gestión física de Romelu Lukaku será importante; el delantero no llegó al torneo en plenitud y el cuerpo técnico está administrando sus minutos.

Irán

Es un equipo compacto, intenso y muy peligroso al contraataque.

Su principal referencia ofensiva sigue siendo Mehdi Taremi.

Buscará aprovechar los espacios que deje Bélgica y castigar en transición rápida.

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