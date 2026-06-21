EN VIVO Mundial 2026| Bélgica 0-0 Irán: Primer Tiempo

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Jugadores de Irán y Bélgica salen a la cancha / AFP

Estados Unidos/El duelo entre Bélgica e Irán es uno de los más importantes de la segunda jornada del Grupo G. Ambos llegan tras empatar en su debut y una victoria dejaría al ganador muy cerca de la clasificación a la fase eliminatoria.

Cómo llegan

  • Bélgica empató 1-1 ante Egipto en un partido irregular, donde tuvo que reaccionar tras verse en desventaja.
  • Irán igualó 2-2 frente a Nueva Zelanda en un encuentro abierto y con alternativas para ambos equipos.

Con todos los equipos del grupo empatados a un punto, el margen de error es mínimo. Nadie puede clasificarse ni quedar eliminado todavía, pero el vencedor dará un paso enorme hacia los dieciseisavos de final.

Claves tácticas

Bélgica

  • Tiene más talento individual y experiencia internacional.
  • El juego pasa por la creatividad de Kevin De Bruyne.
  • La gestión física de Romelu Lukaku será importante; el delantero no llegó al torneo en plenitud y el cuerpo técnico está administrando sus minutos.

Irán

  • Es un equipo compacto, intenso y muy peligroso al contraataque.
  • Su principal referencia ofensiva sigue siendo Mehdi Taremi.
  • Buscará aprovechar los espacios que deje Bélgica y castigar en transición rápida.

Jugadores a seguir

  • Kevin De Bruyne (Bélgica)
  • Romelu Lukaku (Bélgica)
  • Jérémy Doku (Bélgica)
  • Mehdi Taremi (Irán)
  • Alireza Jahanbakhsh (Irán)

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